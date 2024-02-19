王旭正遞補宣誓就職立委 目標進入環衛委員會

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（中央社記者林敬殷台北19日電）前立法院長游錫堃尋求連任院長失利後請辭立委，由民進黨不分區立委排名第13的HOPE癌症希望基金會董事長王正旭遞補，他今天在立法院宣誓就職。

王正旭受訪時表示，總統當選人賴清德對於打造健康台灣有非常高的期許，希望透過大家的努力，把台灣人民的健康當作重要議題，未來他努力的方向及目標是如何讓台灣人民健康更能得到提升及協助。

王正旭宣誓就職，由大法官蔡宗珍擔任監誓人。立法院長韓國瑜、立法院副院長江啟臣、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨團幹事長吳思瑤、民進黨團書記長莊瑞雄、前立委邱泰源，以及王正旭親友觀禮。

至於新會期是否會參加社會福利及衛生環境委員會、是否有意願擔任衛環委員會召委，王正旭說，他的專業在醫療，還是適合在衛環委員會，他會以此當做首選目標。

有關擔任召委，王正旭說，這是一個目標，他剛進入新的環境，需要努力的學習，邱泰源有很豐富擔任召委的經驗，相信透過傳承，如果有機會擔任召委，應該有能力把這個角色扮演好。

邱泰源說，醫療環境很需要改善，才能讓人民的健康得到更好的照顧，這也是醫界多年來努力。

邱泰源指出，王正旭過去長期在醫師公會擔任重要職務，能夠完全掌握醫界的需求，王正旭有悲天憫人的情懷，也有醫療專業，相信以王正旭的專業及善良的心，一定會把人民的健康顧得好好的，醫界全力支持。（編輯：郭無患）1130219