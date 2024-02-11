邱泰源卸下立委當醫界志工 力推台灣成為健康大國

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（中央社記者王揚宇台北11日電）卸任的民進黨立委邱泰源將回醫界擔任無給職志工，繼續改善醫療環境，更要透過教學，讓醫師成為以病人為中心的全人醫療醫師，並規劃於5月率團赴日內瓦參加世界衛生大會（WHA），力推台灣成為健康大國。

邱泰源以其醫療專業，獲民進黨提名並當選第9屆、第10屆不分區立委。依照民進黨內規，不分區立委最多僅能連任1次，邱泰源在第10屆領到「畢業證書」，卸下立委光環。

進入立法院前，邱泰源行醫超過30年，專業在家庭醫學，也重視全人醫療跟社區醫療，更秉持以人為中心的立場，推動安寧緩和醫療。

台灣2020年碰到百年大疫COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，身為立委的邱泰源，當時也是中華民國醫師公會全國聯合會理事長，擔任全國醫療院所與中央部會的聯絡窗口，肩負協助政府整合醫療資源的重任。

談起進入體制內跟體制外的差別，邱泰源與其他卸任立委看法雷同，就是在與跨部會溝通上，具有立委身分會「更有效率」。

邱泰源以關乎病人救命權的醫療刑責合理化修法過程為例說，醫界過去對此議題已倡議10多年，在邱泰源2016年擔任立委後，由於清楚問題癥結點，再加上總統蔡英文領導的政府支持下，2017年順利修法通過，這不僅是台灣醫療史的重大里程碑，更是一次對全民都有益的修法。

行醫以來，邱泰源始終把「人民的需要在哪，我們的醫療就到哪裡」當作座右銘，即使擔任立委也不例外；卸任立委的邱泰源表示，他將回歸醫界擔任志工，不僅要協助醫界大小事務，包括醫療政策、健保制度等，也要持續改善醫療環境。

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邱泰源目前也是台大醫學院醫學系名譽教授，他說，除會將過去30年來的專業，配合8年來在立法院的經歷，以及協助政府經驗，將三者融合進行教學，讓每個年輕醫師成為照顧病人、以病人為中心的全人醫療醫師。

邱泰源雖已無立委身分，但仍是醫師公會全國聯合會榮譽理事長、國際事務委員會召集人。邱泰源行醫、從政以來，都在推動台灣醫療參與國際組織，他表示，將於5月率團赴日內瓦參加WHA，希望持續以醫療協助台灣的國際參與，更要讓台灣成為健康大國。（編輯：蘇龍麒、林淑媛）1130211