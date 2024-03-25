綠盼恢復總質詢立委質詢權 朝野協商無共識

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（中央社記者王揚宇台北25日電）立法院會15日發生總質詢風波，民進黨團建議恢復立委質詢權。立法院長韓國瑜今天主持黨團協商，在野黨團希望按照議事規則走，歷經1小時討論，朝野無法取得共識。期間民眾黨團總召黃國昌質疑民進黨團總召柯建銘插話，憤而離席。

立法院會15日下午施政總質詢，進行經濟組個人質詢，因有立委改書面質詢，影響後續質詢立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束。多名民進黨立委向當天主持議事的韓國瑜抗議，並提出補救訴求。韓國瑜表示，願意協助儘速邀集3黨團總召協商，尋求妥適處理方式。

韓國瑜今天邀集黨團協商，研商上述案件。民進黨立法院黨團總召柯建銘發言時先還原事件經過，也舉過去有立委總質詢遲到或者是在議場攻防時，導致總質詢跳過，後來透過朝野協商恢復質詢的案例。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤說，今天協商是希望釐清真相以及共同用智慧解決爭議，及透過未來的精進方案，讓大家有所依循。此外，26日就是最後一天的總質詢，若能讓15日當天的4位民進黨、1位國民黨立委進行經濟組的總質詢，時間約90分鐘，不會增加議事人員更多負擔，大家也能心平氣和解決問題。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁指出，今天還要討論這件事情令他詫異，為何民進黨已經第3屆連續執政，還把責任推到議事人員身上，身為國會議員難道沒有充分的養成訓練、不了解議事規則嗎。

傅崐萁說，一切就按照憲法及議事規則規定，該怎麼走就怎麼走，這一頁翻過去，不要傷害大家感情。

台灣民眾黨立法院黨團總召黃國昌表示，民眾黨團的立場就是按照議事規則走，沒有什麼好協商的，而他之前公開說過，為了給韓國瑜最大的迴旋空間，如果要做什麼特別處理，黨團也會尊重。

對於是否恢復15日總質詢風波中幾位立委的質詢權，經協商後朝野無法取得共識。

特別的是，對於未來如何精進，不要再發生15日總質詢的類似情況，柯建銘提解決方案，希望維護立委的質詢權。

韓國瑜則建議，未來如果有立委未及時到場或是提早結束質詢，院會休息，等待下一個順位的立委，由排定質詢或詢問時間繼續開會質詢，不知道各黨團是否同意。

黃國昌表示，要帶回去與黨團成員討論，至於是要透過協商結論或是修改議事規則，韓國瑜或許要想一下，而且當中最重要的就是認定的基準時點為何。

過程中黃國昌質疑柯建銘插話，拉高分貝指柯建銘不尊重人，憤而離席。柯建銘則說，這是他的提案，因此想要補充說明。

而在黃國昌離場後，協商結束，今天並未完成任何協商結論的簽署。（編輯：林興盟）1130325