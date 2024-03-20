總質詢風波綠要校正回歸 藍：國會巨嬰誕生

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（中央社記者王承中、林敬殷台北20日電）立法院會15日發生總質詢風波，民進黨團建議校正回歸，恢復所有立委的質詢權。國民黨團總召傅崐萁今天表示，國會巨嬰誕生，民進黨麻木不仁，依舊向下沉淪。民進黨團幹事長吳思瑤則回應，期許恢復質詢權，全力配合後續朝野協商。

立法院會15日下午施政總質詢，因有立委改書面質詢，影響後續質詢立委未能趕到議場質詢，進而導致議程結束，多名民進黨立委向當天主持議事的立法院長韓國瑜抗議，並提出補救訴求。民進黨立法院黨團總召柯建銘日前建議校正回歸就好，恢復所有立委的質詢權。

國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長洪孟楷、首席副書記長林思銘等人，今天在立法院黨團記者室召開記者會。

傅崐萁表示，經過多日的紛擾，國會巨嬰終於誕生，民進黨再次讓全民看到，嘴上說國會改革，在立法院卻只有護航，尤其這麼多民進黨立委把半年一次對行政院長施政總質詢的質詢時間自我閹割減半，或是改為書面，把立法院會的質詢搞得次序大亂，這就已踐踏國會尊嚴。

傅崐萁指出，現在柯建銘又要「校正回歸」，讓民進黨立委能夠在會議主席唱名3次不到後，依然可以向主席索取質詢權，民進黨已經麻木不仁到這種程度，依舊向下沉淪。

民進黨立法院團幹事長吳思瑤在立法院召開記者會提到，韓國瑜前天召集的協商，雖然是不公開的，但相信參與的各黨團總召都會說話算話，韓國瑜當場也承諾會再召集協商，下次的協商會循正常程序。

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吳思瑤說明，民進黨團的立場很清楚，期許韓國瑜透過妥善處置的方式，恢復憲法賦予各黨立委的質詢權，全力朝這個方向前進，相信韓國瑜說話算話，民進黨全力配合後續朝野協商。

立法院長韓國瑜15日下午2時30分起主持立法院會時，前兩位質詢的立委均改為書面質詢，卻發生首位口頭質詢的國民黨立委羅明才，韓國瑜唱名3次都不在場，韓國瑜依序唱名排定在羅明才之後的7名立委，因未在場被韓國瑜視為棄權，後續衍生一連串風波。（編輯：張若瑤）1130320