綠指花東快條例違憲 傅崐萁：福國利民法案遭抹黑

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（中央社記者王揚宇、王承中台北25日電）立法院交通委員會今天審查國民黨立委傅崐萁所提花東快速公路建設特別條例草案。民進黨團質疑草案違憲，也違反交通建設評估程序、財政紀律等規定。傅崐萁說，這是福國利民法案卻被民進黨抹黑。

傅崐萁今天在立法院交通委員會開會前，接受媒體聯訪表示，國會就是讓國家均衡發展，表達各區域的民意，很多民眾都希望台灣能成為一日生活圈。不管是環島高鐵、國道六號還是花東快，他所提的是法律案，跟預算案完全不同。

傅崐萁指出，立法院不得針對預算案進行增加，但對於法律案可以全力推動。民進黨在野時也提過花東基金新台幣500億元的條例，不管是國民黨、民進黨，都在2024大選中強調興建花東快。選前大家全力推動，現在選後，民進黨是否就選擇性失憶。

傅崐萁指出，過去15年，中央政府總共花掉將近30、40兆元，但對整個東台灣所投入的經費昭然若揭，今天才必須要以這種方式來進行。現在國民黨提出的福國利民法案，卻被民進黨以違憲詆毀抹黑，這是民進黨慣用手法。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤、書記長莊瑞雄等人上午召開「花東公路條例，違憲違法」記者會，質疑傅崐萁所提草案內容是立法凌駕行政權，也違反交通建設評估程序，違反財政紀律及財務評估規定。

吳思瑤說，對於花東地區交通建設，民進黨最用心，不僅已投入2200億元，規劃中的經費則達3000億元，都是循程序投入。有關花東快速公路建設，前總統馬英九執政時有進行可行性評估，但被打回票，反觀總統蔡英文執政，照顧花東不遺餘力，在109年重啟此建設的可行性評估。

吳思瑤表示，前立委、花蓮縣長徐榛蔚在105年時提出相關草案，條文規定所需經費為1000億元，但現在傅崐萁與徐榛蔚大筆一揮，從1000億元變成2500億元，這對夫妻說好聽是在爭取花東建設，實際上卻是違憲及違反財政紀律。

莊瑞雄表示，任何一個重大建設案的形成，地方政府會提報相關計畫，也涉及國土規劃，但在110年4月公告的花蓮縣國土計畫第2階段中，並未提到花東快速道路與環狀高鐵的區位。

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洪申翰指出，面對重大公共建設要用審慎、嚴謹及專業態度看待，才對得起花東地區這麼多的民眾，而花東快的可行性評估預計8月完成，屆時就能有完整資訊來思考及討論。

林楚茵說，民進黨政府過去在疫情期間設計相關特別預算，被國民黨稱為是錢坑，而傅崐萁的提案內容，所需經費要2500億元，錢從哪裡來也不說，更不在乎財政紀律法、預算法，根本就是「藍能你不能」。（編輯：郭無患）1130325