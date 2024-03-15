綠委抗議沒收質詢權 藍：批評韓國瑜沒道理

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（中央社記者范正祥台北15日電）多位民進黨立委今天抗議立法院長韓國瑜沒收立委質詢權，國民黨團發布聲明指出，民進黨立委批評依議事規則主持的韓國瑜，沒有道理，只顯示未到場準備、為罵而罵。

立法院會今天繼續進行施政總質詢，下午議程2時30分開會，輪到第一位質詢的民進黨立委陳亭妃改成書面質詢，下一位質詢的民進黨立委鍾佳濱原本就是決定採取書面質詢，而排序第三位質詢的國民黨立委羅明才也改成書面質詢。

接著原定之後依序質詢的幾位民進黨立委和國民黨立委措手不及，未及提早進場準備，經院會主席韓國瑜依序唱名3次或宣告書面質詢後，宣布今天議程結束，整個過程不到10分鐘，隨後急忙趕到議場的民進黨立委洪申翰等人向韓國瑜抗議。

包括洪申翰在內的6位民進黨立委隨後在民進黨立法院黨團舉行記者會，質疑韓國瑜沒收立委質詢權，要韓國瑜「還我質詢」。

國民黨立法院黨團下午發布聲明表示，事情緣由必須先釐清，是因下午第一位質詢的陳亭妃臨時把口頭質詢改為書面，「有下午1點多時畫面為證，在下午1點多時仍可清楚看見陳亭妃委員狀態顯示為出席質詢」，造成第二位準備者羅明才來不及反應，而後順序大亂，因而造成整體唱名未在場。

國民黨團質疑，民進黨立委之後不分青紅皂白惡意召開記者會，批評依議事規則主持的韓國瑜，更加沒有道理，只顯示未到場準備、為罵而罵，不詢問陳亭妃為何臨時改書面，「反而見笑轉生氣跑去堵院長」。

國民黨團表示，欣見韓國瑜願意於下週召開黨團協商針對質詢慣例提出修正改善之處，能夠精盡監督之責，讓民眾看到新國會的氣象，更能代表民意來為人民把關。（編輯：謝佳珍）1130315