柯建銘：奉勸朱立倫放下對抗 朝野探討國家下一步

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇、林敬殷台北15日電）針對總統蔡英文有意與國民黨主席朱立倫會面，國民黨表示，持續討論適當機會。民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，奉勸朱立倫選舉已結束，該把激情與對抗放下，朝野一起探討國家的下一步。

蔡總統14日與民眾黨主席柯文哲在總統府會談，蔡總統也期盼能與朱立倫擇定合適時間會面交流。國民黨發言人楊智伃表示，台灣大步向前是大家的期盼，對於會面事宜，將持續討論適當互動機會。

柯建銘今天在社群平台Threads發文，向朱立倫喊話「It's never too late to do」，也說大家過去不斷的呼籲，台灣應該團結一致，就像這次蔡總統與柯文哲會面所談論的議題，本質上與每個人息息相關，也需要社會各界一起共同面對，就如同總統當選人賴清德、民進黨團，在這一次選舉後不斷呼籲，朝野應以對話代替對抗，實乃國家之福。

柯建銘指出，奉勸朱立倫，選舉已結束了，是時候該把激情與對抗放下，朝野一起共同探討國家的下一步，國民黨身為國會第一大黨，人民對國民黨有高度期待。

民進黨團幹事長吳思瑤表示，希望社會正向看待蔡柯會，民進黨在大選前的承諾，選後履行承諾，民主國家朝野要一致團結，總統蔡英文就是團結朝野，提出重大議案及政策方向，希望民眾黨主席柯文哲能責成民眾黨朝著團結國家的方向前進，該做的事情，永遠不嫌太遲，民進黨遞出橄欖枝，釋出善意，希望朝野也能以善意回應，共同在此基礎上合作和團結，朝野對話平台也會持續進行。

柯建銘指出，雖然國民黨於昨天對於蔡總統同步邀請柯文哲與朱立倫見面一事表示，「善意來的太晚也太遲」，不過好事畢竟多磨，為了國家團結，期待朱立倫能回心轉意，為人民幸福與台灣未來，開啟朝野對話，共同努力。

總統府14日透過新聞稿表示，蔡總統於總統府與柯文哲會談，雙方就「勞保年金改革」、「提升國防預算」、「強化社會安全網」，及「政黨溝通平台」等重要議題進行意見交流。（編輯：蘇志宗）1130315