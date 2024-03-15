藍智庫董監事改選納10立委 落實朱立倫內造化目標

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（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨智庫今天完成董監事改選，納入10名立委，落實智庫董事長、國民黨主席朱立倫主張的內造化目標；兼任智庫副董事長的桃園市長張善政轉任顧問，台北市長蔣萬安、基隆市長謝國樑也不再兼智庫董事。

國民黨智庫新董事會有9名立委，包含陳菁徽、吳宗憲、葛如鈞、林倩綺、翁曉玲、王育敏、陳永康，至於林德福與柯志恩則為續任。其餘董事還包括陳學聖、陳宜民、簡榮宗、高思博、楊鎮浯、林祖嘉、黨秘書長黃健庭等人。

新任監事則為立委許宇甄與國民黨財務室主任江美桃，以及曾任雙北市交通局長的王聲威等3人。原3名監事，包括前國民黨行管會主委邱大展、前立委曾銘宗與學者朱雲鵬均未續任。

國民黨智庫各組召集人是否更動，根據與會者表示，今天沒有討論，不過，張善政確定轉任顧問，副董事長遺缺待後續補實。

黨內人士轉述，朱立倫在致詞時說，國民黨智庫資金只剩約新台幣1億元，但智庫每年經費約7000萬元，必須趕快推動改革，以內造化、輕量化、年輕化為原則，必須即刻對外籌募新的財源，也期望智庫新任董監事，都要跟他一起扮黑臉改革。

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此外，朱立倫日前宣布整併黃復興黨部後，引發些許黨內基層反彈，國民黨黃復興黨部今天在中央黨部開會，據了解，黃復興黨部主委季麟連宣布黃復興整併入縣市黨部的組改政策，並頒發感謝狀給出席的黃復興黨員，但出席狀況不佳，不少受邀者因不滿此政策，以不出席的方式表達抗議。

季麟連受訪時說，今天是定期經常性的會議，跟委員、副主委交流也是黃復興的責任。至於朱立倫是否有溝通，季麟連未正面回應，反問「你是我，換位思考，你怎麼辦」，並以暫時不談為由，未再多做說明。（編輯：謝佳珍、林興盟）1130315