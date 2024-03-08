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朱立倫：智庫一定要改革 下週會有完整討論

2024/3/8 12:29（3/8 13:01 更新）
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國民黨主席朱立倫（中）8日出席「38婦女節 煮一碗好湯！溫暖性別、女性自主（煮）」活動，與黨籍女性立委陳菁徽（左起）、邱若華、王育敏、李彥秀（右起）、張嘉郡、許宇甄一起烹煮山藥排骨、紅豆湯。中央社記者鄭傑文攝 113年3月8日
國民黨主席朱立倫（中）8日出席「38婦女節 煮一碗好湯！溫暖性別、女性自主（煮）」活動，與黨籍女性立委陳菁徽（左起）、邱若華、王育敏、李彥秀（右起）、張嘉郡、許宇甄一起烹煮山藥排骨、紅豆湯。中央社記者鄭傑文攝 113年3月8日
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（中央社記者劉冠廷台北8日電）國民黨啟動黨內組織改革，將黃復興黨部整合進地方黨部，外界也關心後續的相關改革，黨主席朱立倫今天說，智庫一定要改革，因為隨著國會未來的重要議題，必須將智庫結合國會、結合地方，在下週會有完整的討論。

國民黨啟動組織改革，將黃復興黨部併入組發會和各地方黨部，黃復興黨部書記長兼副主委張大鈞在群組宣布和主委季麟連請辭，引發討論。

朱立倫今天上午出席婦女節活動，與國民黨立委李彥秀、許宇甄、張嘉郡、王育敏等人，一同展現廚藝。面對整併黃復興引起黨內反彈，朱立倫受訪時表示，國民黨改革一天都不能夠停止，改革決心非常堅定，感謝季麟連、張大鈞全力推動改革，所有的重要幹部都會留下來，一起落實改革，讓黃復興的戰力擴大到各地方黨部，對民眾服務的決心，絕對不會改變。

外界也關心國民黨後續包括智庫、九二共識路線是否改革，朱立倫說，智庫一定要改革，因為隨著國會未來的重要議題，必須結合國會、結合地方，將智庫的戰鬥力以及輕量化，能夠擴大社會的支持力量等，在下週會有完整討論。

朱立倫表示，有關兩岸政策，國民黨是依據中華民國憲法跟黨綱的規定，持續推動兩岸交流與和平，國民黨路線永遠是親美、和中，希望兩岸能夠和平。民進黨反倒是永遠都是想要用抗中保台，來獲取政治利益，但民進黨現在是執政黨，永遠在那抗中製造問題卻不解決問題，抹紅國民黨來製造的更多的對抗、更多的問題，這是對台灣人民不利的。

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針對綠營質疑曾涉性騷的國民黨立法院黨團總召傅崐萁與立委陳雪生都不適合擔任重要黨職，朱立倫表示，國民黨提出很多有關女性權益的法案，希望能夠在婦女節這一天，讓性別平權、女性權益、育兒環境等很多女性關心的議題，能夠一一解決。

朱立倫說，很遺憾的民進黨似乎只是關心政治鬥爭，潑髒水、用雙標來攻擊國民黨，希望民進黨跟國民黨一起同心協力，通過這些女性權益法案。（編輯：蘇志宗、蘇龍麒）1130308

#國民黨團
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#朱立倫
#國民黨立法院黨團
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