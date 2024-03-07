朱立倫稱金廈海域事件製造問題 民進黨三問朱主席

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香、劉冠廷台北7日電）國民黨主席朱立倫昨稱金廈海域事件，民進黨是製造問題還是解決問題。民進黨今天對此表達遺憾並「三問」朱立倫，中共指責台灣海巡暴力執法，是否同意；中共聲稱台灣海峽不存在台灣的禁限制水域，是否同意；中方談判代表要求台灣將海巡執法人員「送中調查」，是否同意。

對於金廈海域事件，國民黨透過新聞稿呼籲各方應秉持同理心，以人道立場盡快化解衝突，民進黨更不要再製造問題，扛起責任來解決問題，否則最後深受其害的只會是無辜的台灣人民。

民進黨發言人卓冠廷下午表示，非常遺憾國民黨總是在兩岸敏感時刻，唱和中共立場，帶頭譴責台灣。民進黨要反問朱立倫，國民黨的立場在哪？為何面對中共步步進逼對台灣海巡施壓，國民黨不但不維護海巡人員，反倒幫著中共「喊聲」。

卓冠廷指出，面對金廈海域事件，台灣海巡人員對「三無漁船」的例行性執法，站在第一線守護台灣主權與水域，然而中共胡亂指控台灣政府跟海巡人員粗暴對待中國漁民，面對這樣抹黑海巡人員的言論，國民黨副主席夏立言不只沒有澄清，維護、捍衛台灣司法主體性，竟附合中共說法，令人深感氣憤。

卓冠廷表示，國內各黨立場有所不同，但涉及台灣主權與國家利益，理應秉持大是大非，團結捍衛台灣。因此，民進黨要「三問朱立倫」：中共指責台灣海巡暴力執法，朱立倫是否同意；中共聲稱台灣海峽不存在台灣的禁限制水域，朱立倫是否同意；中方談判代表要求台灣將海巡執法人員「送中調查」，朱立倫是否同意。

卓冠廷說，總統大選結束後，面對中國施壓諾魯共和國與台灣斷交、啟用M503航線W122、W123航線衝擊飛安，到這次的金廈水域事件，不斷片面改變現況，衝擊區域穩定。至今看不到國民黨為台灣說一句話，卻每每在兩岸敏感議題中，站在中共立場，令人深感遺憾。

他表示，請國民黨老實交代立場，到底是要為海巡人員發聲，還是要幫著中共打壓第一線執法人員。

對此，國民黨表示，到底誰是執政黨，民進黨不設法解決兩岸僵局，卻反其道而行，回過頭來抹紅在野的國民黨，印證了大家對於民進黨的觀感，就是「不解決問題，還天天製造問題」，這不是滑天下之大稽嗎，就連國防部長邱國正對於當前的兩岸關係都在立法院擔憂說「兩岸軍事一直很緊張，最近有上升」，國防部長擔心到一直睡不好，民進黨居然還高枕無憂，只會政治操作抹紅在野黨。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

國民黨指出，金廈海域事件，各方都感受到兩岸關係的緊張，國民黨希望能夠盡快查明真相，給各方交代，並且用同理心與人道理念，積極與對方進行溝通協調，才能夠解決問題；民進黨卻將這起案件當作政治鬥爭的籌碼，不思解決爭議，只會惡意扭曲跟攻擊在野黨的訴求，首先將司法案件政治化的，就是民進黨。

國民黨表示，連國防部長對當前的局勢都緊張到睡不好，民進黨作為執政黨施政無能、處置無方，國民黨透過各方管道幫忙溝通協調，還反過來被民進黨抹紅，到底現在執政的是民進黨，還是國民黨。（編輯：蘇志宗）1130307