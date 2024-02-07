民進黨湧青年入黨潮 賴清德：請黨部制定號召計畫

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（中央社記者葉素萍台北7日電）2024大選後，各政黨聚焦爭取年輕人支持，民進黨主席賴清德今天表示，最近有許多支持者申請加入民進黨，不少是20多歲年輕人，讓他非常振奮，他也請黨部制定計畫，持續號召青年入黨。

民進黨今天召開中常會，賴清德提到，最近網路上有許多支持者申請加入民進黨，希望以黨員身分讓民進黨更好、讓台灣更好，其中有不少是20多歲年輕人，讓他非常振奮。

賴清德表示，他要以民進黨主席身分，向民眾、特別是年輕世代發出邀請，希望一起加入民進黨，關心台灣前途的年輕人不計其數，民進黨一定要把握機會，在台灣國家面臨關鍵時刻，邀請更多年輕人加入，讓他們有機會也能為國家承擔。

賴清德也期勉黨公職，在新的一年團結合作，為國家、為台灣、為人民繼續打拚，謹記清廉、勤政、愛鄉土精神，讓國家繼續發展，讓台灣繼續前行。

賴清德提到，網友「溫蒂」在社群媒體Threads分享，她整理阿嬤過世前影片時意外發現，阿嬤在2022年母親節許下願望，表示要撐到2024年投給賴清德，1月13日投票日當天，阿嬤肺部纖維化病情加劇，投完票後突然喘不過氣，在投票所倒下，經搶救後仍離開人世。

賴清德直言，他看到這則新聞很感動，目前民眾高度關注執政黨，從政人員生活應簡約，避免引起不必要困擾，傷害民進黨形象，才無愧溫蒂的阿嬤等許多人無條件支持。

另外，「搶救王義川大兵」行動在2024大選為民進黨爭取政黨票，發起人之一的卓冠廷今天Yahoo TV「齊有此理」節目透露，團隊已著手整理搶救大兵紀錄，準備報名「坎城創意獎」，要讓世界看到台灣民主故事。

卓冠廷說明，前美國總統歐巴馬曾發起「空降大說客」行動，鎖定猶太子女回到佛羅里達州說服爺爺奶奶，成功翻轉佛州年長猶太人支持度，最後也報名坎城創意獎並拿到獎項。

卓冠廷指出，搶救王義川大兵從開始到結束共57天，包括滾雪球式連動、新型態活動如何影響政治，都是他們想要告訴世界的重點，屆時還會配上英文字幕、配音。（編輯：張若瑤）1130207