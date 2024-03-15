藍智庫董監事改選 朱立倫：改革不易願扮黑臉

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉冠廷台北15日電）國民黨智庫今天完成董監事改選，黨主席朱立倫表示，智庫已到需要大幅度改革與轉型的時候，內造化、輕量化與年輕化勢在必行，目標就是讓智庫能永續；改革不是一件容易的事情，過程中一定需要有人扮黑臉，接受質疑與批判，他願意擔任這角色。

國民黨智庫今天完成董監事改選，納入10名立委，包括陳菁徽、吳宗憲、葛如鈞、林倩綺、翁曉玲、王育敏、陳永康、林德福、柯志恩等9人擔任董事，許宇甄擔任監事。

朱立倫下午透過臉書表示，智庫扮演重要角色，給國民黨在政策與議題上許多幫助，然而隨著社會快速變遷，智庫已經到了需要大幅度改革、轉型的時候，內造化、輕量化與年輕化勢在必行，目標就是要讓智庫能夠永續。

朱立倫指出，內造化部分，智庫必須結合立法院黨團、地方政府的意見共同運作，將多名專業立委納入董監事會，一起讓智庫能夠接軌民意，關注社會重大議題，提出符合民眾需要、有感的政策。

輕量化改革部分，朱立倫說，綜觀不論是國內還是國外智庫，都要接納更多社會資源與社會力量，智庫的輕量化不僅是為了讓政策與理念能永續，更是能夠面向社會、找回社會力。

朱立倫指出，智庫也需要年輕化、議題年輕化，將比照立法院8個委員會建立8大領域政策協作平台，與立法院接軌、社會議題接軌，快速因應變化。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

朱立倫表示，他要特別感謝卸任董事過去的付出，並願意在之後繼續擔任顧問和大家一起奮鬥，相信智庫一定能改革成功，讓智庫越來越好。

朱立倫強調，改革從來不是一件容易的事情，而在這個過程中，一定需要有人扮黑臉，接受外界的質疑與批判；他願意擔任這個角色，只要國民黨能夠更好、能夠永續，所有罵名他都可以承擔。改革刻不容緩、唯有大刀闊斧的改變，國民黨才能逆境重生。（編輯：林克倫、蘇志宗）1130315