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跨黨派立委組國際醫療衛生友好協會 盼增進交流

2024/3/15 13:37
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（中央社記者范正祥台北15日電）跨黨派立委組成中華民國與國際醫療衛生友好協會，今天在立法院舉行成立大會。發起人、國民黨立委蘇清泉表示，盼增進與國際醫療衛生交流。

中華民國與國際醫療衛生友好協會宗旨，促進中華民國（台灣）與國際醫療背景國會議員、各級政府單位間彼此的聯繫交誼，藉以增進雙方的友好與瞭解醫療相關，並加強國會外交的功能，進而提升雙邊關係，同時也反映民意並敦促台灣政府制定務實政策，有效增進與國際醫療衛生、外交、經貿、文教、新聞及僑務的聯繫、交流與合作等工作。

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今天在成立大會中，推舉蘇清泉為會長，國民黨立委陳菁徽、王育敏、陳玉珍及民眾黨立委張啟楷為副會長，獲在場成員一致鼓掌通過。目前參與協會的立委，已有26位國民黨立委、3位民進黨立委及2位民眾黨立委，成員人數還會陸續增加。

今天成立大會上，除了多位立委到場，包括中華民國醫師公會全國聯合會、醫師全聯會各界團體，也派代表到場表達支持。（編輯：蘇龍麒）1130315

#蘇清泉
#國民黨
#陳菁徽
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