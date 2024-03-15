質疑被沒收質詢權 民進黨立委要韓國瑜道歉

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（中央社記者林敬殷台北15日電）立法院長韓國瑜今天下午主持立法院會時，因首位質詢的立委羅明才未到場，韓國瑜依序唱名排定在後的7名立委，因未在場被韓國瑜視為棄權。無法質詢的6名民進黨立委隨即舉行記者會，要求韓國瑜道歉，更表示，這是立法院質詢史上最黑暗的一天。

立法院今天議程排定施政總質詢，從上次會議起已進入個人質詢階段，今天排定經濟組的質詢。

下午院會時間是從2時30分開始，前兩名立委均提前改為書面質詢，韓國瑜隨即唱名排在第3的國民黨立委羅明才。不過，經3次唱名後，未見羅明才現身，韓國瑜接著唱名排在下一位的民進黨立委洪申翰。

依立法院往例，院會在總質詢期間排定當天質詢的立委，通常是在上一位立委質詢結束前才會到場。因此，當韓國瑜唱名洪申翰時，洪申翰因沒有預期羅明才缺席，當下並未在場，排在後面的7名立委，包括6名民進黨立委及一名國民黨立委，都因唱名3次未在場而被視為棄權。

韓國瑜唱名完今天排定質詢的立委名單後，隨即向院會宣告下週二的院會輪到財政組質詢，並宣布院會休息。多名趕到的民進黨立委向韓國瑜抗議，但不被接受。

眼見抗議無效後，6名民進黨立委，包括洪申翰、邱志偉、郭國文、賴惠員、林楚茵及陳冠廷，隨即在民進黨立法院黨團舉行記者會，質疑韓國瑜沒收立委質詢權，要韓國瑜「還我質詢」。

洪申翰表示，這是立法院10多年從沒看過的荒謬場景，他今天被議事處通知下午3時到議場，但因羅明才未到場，所以就被跳過，而且今天下午所有立委的質詢權都被跳過。

洪申翰說，當他們向韓國瑜抗議時，韓國瑜置之不理，還說，「我是按照議事規則」，若按議事規則，可在羅明才未到場後裁示休息，讓他們有時間到場。韓國瑜卻不這麼做，當他們抗議時，韓國瑜還說「你們私下跟行政院講就好了」，這是對立委最大的羞辱。

洪申翰表示，韓國瑜不僅不接受抗議，還跟他們說，「行政院也有他們的時間」。但行政院長陳建仁及其他閣員告訴他們，願意坐在這邊等待接受大家質詢，現在卻因韓國瑜主持議事的錯誤跟失能，事後抗議又置之不理，他們要做最嚴正的抗議，還給他們合法也應該的質詢權。

邱志偉說，他在立法院已經第4屆，進議場質詢的時間，是按照議事處通知跟安排。今天是立法院質詢史上最黑暗的一天，韓國瑜應該向立法院、立委及選民道歉。

郭國文指出，這是非常容易主持的議事，只要休息提醒就可以維繫立委質詢權，如果韓國瑜累了，還有立法院副院長江啟臣，韓國瑜因為個人理由剝奪民選立委的質詢權，應向全國、社會及立委道歉。

林楚茵說，議事處通知她下午4時20分到議場，她2時30分就在立法院，韓國瑜卻在2時37分用15秒唸了她的名字3遍，用15秒沒收她15分鐘的質詢權。不能因為國民黨立委不願意質詢，導致後面行程大亂，韓國瑜應該將心比心，不該抹殺立委的質詢權。

陳冠廷說，立法院有許多成文及不成文的規定，院長必須非常尊重每一名立委質詢權，今天一名立委臨時改為書面質詢，議事處也應該通知每一名立委質詢時間，但卻用技術方式沒收質詢權，一旦前例出現，朝野就沒有互信，跟立法院長沒有互信，隨時擔心用技術性方式杯葛，這對立委傷害很大。（編輯：蘇志宗）1130315