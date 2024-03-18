房東超收電價挨批 林右昌：不合理、1個月內開會定案

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（中央社記者陳俊華台北18日電）立委指出，許多房東超收電價賺價差，要求在定型化契約中，明定不得收取超過每度平均電價。內政部長林右昌今天說，這明顯不合理，最近一、兩週會再開會就可定案，「一個月內沒問題」。

立法院內政委員會今天邀內政部長林右昌、國土管理署長吳欣修、警政署長黃明昭等人列席，進行業務報告並備詢。

民進黨立委洪申翰質詢時指出，很多房東會向房客超收電費，賺取其中的差價，台電已成立租屋電價透明專區，但依規定夏季電價房東還是可以收到每度新台幣7.69元、非夏季可收到6.03元，房東超收3元以內的電費是合法的。

林右昌說，這很明顯的不合理。上星期他親自召開會議，租屋公設電費若沒有申請分算或獨立電表，內政部打算把它放在定型化契約中去律定，如果房東沒有針對公共設施分設電表，公共設施電費應由房東負擔。

洪申翰要求，在「住宅租賃定型化契約應記載及不得記載事項」中，明確規定房東不得收取超過每度平均電價。林右昌說，最近這一、兩週會再開會，就可以定案，「一個月內沒問題」。

另外，民進黨立委李柏毅質詢時則說，他收到來自「林右昌」冒名寄出電子郵件恐嚇信，要求他7天內退出民進黨，「否則全家會成刀下亡魂」。黃明昭說，目前警政署受理立委部分有15件、16人，偵查出來是在境外，幾小時就可以知道IP是哪個國家。

台灣民眾黨立委黃國昌指出，2008年時任民進黨主席的蔡英文曾在自由廣場，針對民進黨執政推動集會遊行法修法不力，向台灣社會道歉，現在已經2024年，改革承諾仍未兌現。

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林右昌說，集遊法牽扯複雜問題，第9屆時曾將草案送到立法院，但因屆期不連續而退回，集會遊行部分應隨民主進步做改善。目前採行自願報備制的集遊法修正草案，正依程序進行，預計今年6月會送內政部法規審查會、部務會議審查。

民眾黨立委黃珊珊、民進黨立委王世堅則都關注社子島開發與大環北段議題。林右昌說，他已就社子島開發開過不下10次專案會議，他與台北市長蔣萬安見面後，認為進到社子島的捷運系統要先確定、期程也要出來，這週他也將拜會新北市長侯友宜，希望盡快有進度。（編輯：林興盟）1130318