立院內政委員會決議 成立數位身分證換發調閱小組

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（中央社記者陳俊華台北18日電）立法院內政委員會朝野立委，今天關注數位身分證暫緩換發議題，會中並通過臨時提案，針對「數位身分證換發政策及預算執行」乙案成立調閱專案小組，儘速釐清真相、追究相關失職人員責任。

行政院在民國110年宣布暫緩推動換發數位身分證，廠商為此提出履約爭議，後續調解求償金額。行政院長陳建仁5日指出，工程會與廠商協商後達成協議，金額希望能在新台幣2.8億元以下。

立法院內政委員會今天邀請內政部長林右昌、國土管理署長吳欣修、警政署長黃明昭等人列席，進行業務報告並備詢。

國民黨立委許宇甄質詢時指出，內政部在民國109年到112年累計編列8億6504萬元，累計執行數7億1223萬元；中央印製廠也編列4億1804萬元，如果再加上這筆和解金，為了數位身分證累計支出14億1028萬元。但林右昌日前受訪時，卻說賠償2.8億元「已經是最好結果」，質疑是誤導民眾。

林右昌答詢時說，當初要仲裁的賠償金額是10億元，賠償金額降到2.8億元，是這一、兩年共同努力協調的結果，這是依照契約。許宇甄指出，內政部在113年度預算仍編列6375萬元，是要支付印製設備暫停執行的必要費用。

林右昌表示，這是最低的費用，因為機器還是要維護、維持良好狀態，且換發計畫「沒有中止，是暫停」，依決議要先成立專責獨立機關，並有個資專法，如果計畫重新啟用後，這些機器設備、耗材一定可以用，這是延續性的政策，從前總統馬英九時就延續下來。

民進黨立委王美惠也關注數位身分證政策為何暫緩，林右昌指出，主要是社會對資訊安全有比較高的要求，過去推數位身分證，認為這是智慧國家的象徵，但後來社會上有不同聲音，而這是行政院層次主責的，他接任內政部長時，政策已經暫停，要協助將賠償金額降低。

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會中許宇甄提出臨時提案，建請內政委員會針對「數位身分證換發政策及預算執行」乙案，成立調閱專案小組，儘速釐清真相、追究相關失職人員責任。經在場朝野立委討論後，未經表決通過臨時提案。

國民黨立委徐欣瑩則提案，要求內政部一個月內就數位身分證政策，提出檢討與未來策略方向報告。經表決後，6票同意、6票不同意，因票數相同，內政委員會召委、無黨籍立委高金素梅裁示，「主席同意這個臨時提案」，本案通過。（編輯：蘇志宗）1130318