立委盼老人健保補助全國統一 陳建仁：沒辦法這樣做

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（中央社記者陳俊華台北5日電）立委指出，65歲以上老人健保補助各縣市不一，盼全國統一、修法由中央編列預算。行政院長陳建仁說，現代人平均壽命都在延長，若由全國編列預算，未來世代平權就會打破，沒辦法這樣做。

立法院會今天進行施政總質詢，邀陳建仁率內閣官員列席備詢。國民黨立委許宇甄質詢時指出，全台各縣市對老人健保費補助不一致，目前70歲以上中低收入戶老人由衛福部全額補助，但65到69歲中低收入戶則依各縣市狀況自行編列經費，有些縣市不排富就給予補助。

陳建仁答詢時說，健保很重要的是永續，如果有一貫的制度比較好，也要注意到世代正義，因為現代人平均壽命都在延長，如果對高齡者減少收費時，實際上年輕人的負擔很重，這是所有保險都會有的現象，「這是老、少的平權」。

許宇甄表示，既然都是65歲以上老人，有些縣市可以不必付健保費，有些縣市卻要自費，這是違反憲法的平權概念；希望從老人福利法修法，讓老人健保能全國統一、由中央編列預算。

陳建仁說，65歲以上的老人健保由全國編列預算，「未來的世代平權就會打破」，沒辦法這樣做；衛福部長薛瑞元表示，未來老人越來越多、年輕人越來越少，如果超過65歲都免健保費，以後年輕人會受不了，這是世代平權問題。

另外，許宇甄也關注陸配取得身分證年限，是否能比照外配從6年改為4年；陳建仁說，陸配享受到的福利，比其他外籍配偶來得多，因為兩地的政治、經濟、文化、法律背景不太一樣，才會依台灣的法律訂定陸配取得身分證年限為6年。

許宇甄說，在2020年出版的「公民與政治權利國際公約執行情形」第3次國家報告中提到，陸配來台取得身分證年限將修法與外配一致，待立法院審議；陳建仁說，行政院沒有修法版本，那是之前請國際學者評估後所提的建議，但他們並不了解兩岸條例修正時對陸配及其家屬的人權保障。

許宇甄指出，外籍配偶取得身分證的比例約67%，但陸籍配偶卻僅約30%。陸委會主委邱太三說，目前陸配將近36萬人，但約有1/3、約12萬人其實不在台灣，「你剛剛的數字比例是錯誤的」。（編輯：林興盟）1130305