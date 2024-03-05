再普發現金？陳建仁：目前用來補貼健保勞保台電

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北5日電）民進黨立委何欣純今天質詢行政院長陳建仁時表示，全民共享普發現金的政策很有感，如果財政允許的話，有可能再發一次嗎。陳建仁說，目前財政狀況需要用來補貼健保、勞保及台電。何欣純追問，如果還有餘裕，有沒有可能。陳建仁說，要看看明後年的經濟狀況。

陳建仁今天率領各部會首長赴立院進行施政報告並備質詢。

何欣純表示，普發現金是有感的政策，如果財政允許的話，有可能再發一次嗎。陳建仁答詢時說，目前財政狀況很可能需要用來補貼健保、勞保及台電。

何欣純追問，如果這3個補貼後還有餘裕的，有沒有可能。陳建仁表示，要看看明年後年的經濟狀況，今年的情形確實勞保需要有很好的保障，還有台電，台電作為物價上升的消波塊，確實需要政府的補貼。

何欣純說，勞保確實需要，因為要安定勞工的心，台電當然不能倒，電價穩定，民生電價凍漲攸關民生經濟，她還是建議，政府要推出有感又便民的政策，普發現金是非常有感的政策，如果財政真的有餘裕，建議政府思考再來發一次。

此外，何欣純提到，交通問題基層民怨很大，台中市政府曾發文請台中市區域立委協助遊說推動違反道路交通管理事件統一裁罰基準及處理細則的修法，這是行政命令，最重要需要解決的是交通記點及檢舉相關配套如何調整，行人安全及道路安全最上位下如何調整。

陳建仁表示，對於交通記點相關的行政命令，已經請交通部研議，除了研議這個還不夠，還有道路交通管理處罰條例等修法，除了這些子法之外，交通設施條例也要修，一條道路應該要有臨停區，這個也要從工程、教育及執法三個合在一起來調整，週四就會有更通盤的考量，也希望提出後，修法的部分能獲得朝野立委的支持。（編輯：林興盟）1130305