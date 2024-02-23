台電股臨會通過1001億元增資案 全由經濟部增認

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（中央社記者劉千綾台北23日電）台電股東臨時會今天通過增資新台幣1001億元私募案，由經濟部全數增認，增資後台電實收資本總額達5800億元。針對小股東在會中抗議增資稀釋民股，台電表示，肩負政策任務吸收成本，對股東深感抱歉，內部會研議買回民股等建議。

台電2024年股東臨時會今天下午召開，由代理董事長曾文生主持，報告今年度變更部分不動產、廠房及設備的耐用年限及殘值，並針對私募普通股增資計畫進行提報討論。

為確保穩定供電，台電規劃「穩定供電建設方案」增資計畫爭取政府投資，今年度中央政府總預算案，經濟部單位預算已納編增資台電1000億元，加上去年增資預算中尚餘1億元未執行，整合於今年辦理現金增資，發行新股1001億元。

台電股東臨時會召開過程中，數名股東輪流發言，提出程序問題、台電虧損、增資稀釋民股等抗議；有股東認為，電價未合理反映成本，用電大戶電價過低，將蒐集資料提吿政府圖利廠商，亦有股東提議台電買回民股。

為改善台電財務，曾文生會後受訪表示，將透過合理調整電價、爭取政府補貼並行，另也已受理小股東提出的意見，會整理成可能的政策，對於台電買回小股東所持股票提議，內部會認真研議。

對此，經濟部長王美花今天下午在立法院受訪時表示，台電增資1000億元是經由立院審議過的決定，確實是台電虧損的彌補，「國際燃料大漲，過往台電購買燃料1年約3000多億，但俄烏戰爭後，買燃料的成本暴增超過6000多億」。

台電發言人蔡志孟受訪表示，受俄烏戰爭影響，國際燃料大增，台電燃料支出連續2年超過6000億元，為虧損主因；韓國和法國等受國際燃料大漲影響，均大幅調漲電價。

蔡志孟表示，為兼顧供電穩定、民生物價，台電作為消波塊承擔吸收燃料成本，由於虧損無法發出股利，台電也有很多員工是股東，感同身受，台電對此深感抱歉，會持續與股東溝通。

經濟部即將在3月召開電價審議委員會，電價調整備受關注。蔡志孟表示，會備足資料後向委員會報告，強調電價調整會兼顧各個用戶、產業競爭力等多方考量，也希望透過行政財務增資、補貼等方式支持，適度、合理調整電價，改善台電經營困境。

蔡志孟指出，俄烏戰爭爆發後，燃煤、氣價皆翻倍大漲，雖然現在價格從高點略為下調，但和俄烏戰爭之前相比還是偏高，預估成本會往下降，但仍須關注燃料成本未來走勢。

台電為穩定物價，近年電價調整無法完全反映國際燃料價格，去年單年虧損1985億元，年底累積虧損達3826億元，行政院核定台電今年將再虧損1887億元。

為避免台電虧損雪球越滾越大，淪為資不抵債窘境，政府已連2年出手增資台電，去年度總預算增資1500億元、今年度增資1000億元；今天增資案通過後，台電實收資本總額將提高至5800億元。（編輯：趙蔚蘭）1130223