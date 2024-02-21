勞保112年收支逆差446億 政府113年撥補1千3百億

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（中央社記者張雄風台北21日電）勞保局今天公布112年勞工保險統計，去年收不抵支約新台幣446億元，等於是連7年呈現逆差；勞保司表示，政府今年會陸續撥補1300億元，基金運用仍有餘額，因此填補沒有問題。

勞動部勞工保險局今天公布112年勞工保險統計。去年截至12月底，保費收入為4760億餘元、當年給付為5206億餘元，亦即收不抵支約446億元。

根據勞保局資料，自106年起勞保收支出現逆差，逆差最大為109年達487餘億元，去年446億餘元為呈現逆差以來的次高。政府自109年起開始使用公務預算撥補，疫後特別預算案也另外分年撥補300億元。

勞動部勞動保險司副司長陳文宗接受媒體聯訪時表示，收支逆差的原因為保險費率太低，目前勞工保險費率為11％，距離精算報告的未攤提過去負債的平衡費率16.27％及攤提過去負債的平衡費率27.83％仍有距離。

此外，陳文宗指出，符合退休的人愈來愈多，因此保費收支會出現逆差。

陳文宗強調，現在有政府撥補、加上勞保基金餘額都還足夠，因此填補沒有問題；今年政府預算共編列1300億元，1月已入帳300億元，接下來將陸續撥入。

陳文宗說，勞動部也會加強保費收入，如未按分級繳費者，就會請勞保持續催繳；同時也會加強審核，避免保費詐領。（編輯：陳清芳）1130221