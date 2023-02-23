勞保撥補將達1470億 陳建仁承諾領到老、領得到

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政府對勞保基金的撥補將達新台幣1470億元，未來也會持續撥補。圖為台北市中正區工地工人。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴于榛、陳俊華台北23日電）行政院長陳建仁今天說，加計今年的疫後特別預算，政府對勞保基金的撥補將達新台幣1470億元，未來也會持續撥補並透過新制讓勞保更健全、現金水平維持在8000億元，民眾能「領到老、領得到」。

行政院會今天通過行政院主計總處提報的「中央政府疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別預算案」，歲出部分編列3800億元，包含普發現金1417億元、強化經濟及社會韌性1370億元；另外為撥補台電500億元、撥補勞保300億元、撥補健保200億元，並有預備金13億元。

陳建仁出席「疫後特別預算記者會」時指出，蔡政府關心勞工權益，因此在特別預算當中撥補300億元至勞退基金，加上政府今年挹注的450億元，蔡政府對勞保基金的挹注整體將來到1470億元。

他說，政府挹注每年都有達到200億元的目標，明年也會朝這方向努力，希望讓勞保更健全，民眾可以長長久久領到老，世世代代領得到。

至於未來是否推動勞保改革，陳建仁表示，政府仍在為此蒐集資方、勞方的意見中，勞保制度確實需要深入嚴謹研議，包含怎樣加強勞保基金的投資報酬率等。

他表示，目前政府撥補勞保基金是必要的工作，希望勞保現金水平維持在8000億元，並透過勞保新制讓勞保更加健全。

勞動部長許銘春說，政府撥補在國內外都是年金改革非常重要的措施，這也是社會各界有共識的部分，政府也自民國109年起陸續透過編列公務預算與特別預算挹注勞保基金。

她表示，目前勞保基金安全水位設定為8000億元，去年因為全球金融市場震動，勞保基金虧損500億元，但1月已回升，讓水位來到7800億元。

許銘春說，勞保年改牽涉千萬勞工，政府會非常慎重處理，目前政府撥補部分有共識，將持續挹注並提高撥補金額。

至於媒體關注，未來審計部審定111年度總決算若超出3800億元，是否會運用在2度撥補勞保等用途。陳建仁說，依法剩下的錢會繳回國庫，但勞保關係到千萬勞工的權益，政府對於勞保基金的永續也特別關心，這是一個不錯的做法。

行政院主計總處主計長朱澤民表示，屆時若有結餘將先繳回國庫，未來在編列總預算時就可以運用。（編輯：蘇志宗）1120223