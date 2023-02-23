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北北基桃1200通勤月票拍板 擬7月實施

2023/2/23 12:49（2/23 13:24 更新）
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交通部長王國材23日說，北北基桃1200元月票目標7月實施；中彰投苗、南高屏則分為「城際通勤」與「都市內通勤」兩種月票。圖為台北捷運忠孝復興站。（中央社檔案照片）
交通部長王國材23日說，北北基桃1200元月票目標7月實施；中彰投苗、南高屏則分為「城際通勤」與「都市內通勤」兩種月票。圖為台北捷運忠孝復興站。（中央社檔案照片）
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（中央社記者陳俊華、賴于榛台北23日電）交通部長王國材今天說，北北基桃1200元月票目標7月實施；中彰投苗、南高屏則分為「城際通勤」與「都市內通勤」兩種月票，票價部分，縣市長希望由他們自己宣布。

行政院會上午通過交通部報告「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果施政規劃-行政院促進公共運輸使用方案及加速擴大吸引國際觀光客方案」。

交通部透過新聞稿指出，「促進公共運輸方案」部分，北北基桃、中彰投苗、南高屏等3大都會生活圈，因生活環境條件緊密連結，將規劃通勤月票優惠措施，並建議可提供民眾通勤月票優惠，如北北基桃推動新台幣1200元月票，30天內無限次搭乘生活圈內公車、客運、捷運、台鐵及公共自行車等運具。

交通部表示，中彰投苗及南高屏生活圈則研議採「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票；其他縣市則可依單一縣市或與鄰近縣市的緊密程度及運具條件，因地制宜採「單一訂價」，或「城際通勤」、「都市內通勤」兩種月票。（編輯：翟思嘉）1120223

（中央社製圖）
（中央社製圖）
#交通部
#1200月票
#行政院會
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