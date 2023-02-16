疫後就學貸款補助 符合條件將協助償還1年本息

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（中央社記者游凱翔、陳俊華台北16日電）行政院會今通過「疫後就學貸款補助方案」，教育部長潘文忠說，將協助「在學中已申請學貸弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格貸款人」償還1年本息，近55萬人受惠。

教育部長潘文忠在行政院會後記者會表示，將運用新台幣3800億元的財政餘裕，編列特別預算經費推動就學貸款補助方案，協助經濟負擔重的「在學中已申請就學貸款的弱勢學生」及「畢業後符合撫育孩童或平均月收入未達4萬元等資格的貸款人」償還1年本息。

（教育部提供）

實際依據每一名貸款人貸款本金設算補助額度，免提出申請並直接由承貸銀行扣抵，真正減輕貸款人就學貸款的還款負擔，預計受益人數為54萬6000人。

潘文忠也指出，就學貸款自民國65年開辦迄今，為協助學生籌措就學費用重要管道之一，對於協助經濟弱勢學生順利就學有相當正面功能，僅須符合家庭年所得條件就可申請，目前有93%學貸學生在學期間的利息原本就是由教育部全額補貼，其餘7%就學貸款學生，需要自行負擔半額或全額利息。

潘文忠表示，因此針對畢業後仍在還款的貸款人，教育部才推動緩繳本金、延長還款年限、只繳息不還本等措施，減輕還款負擔。

行政院發言人陳宗彥也指出，行政院長陳建仁在會中提到，為強化對弱勢學生照顧，總統蔡英文上任後多次調降就學貸款利率，持續精進貸款人還款的各項寬緩措施；尤其疫情讓弱勢學生的生活辛苦，政府也在疫後的特別預算規劃就學貸款補助方案。（編輯：黃國倫）1120216