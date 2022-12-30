央行升息 內政部補貼17項住宅貸款利息至113年底

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（中央社記者賴于榛台北30日電）中央銀行12月15日再度宣布升息半碼，內政部今天表示，目前補貼中的17項政策性優惠房貸，自今年3月23日起貸款戶應自行負擔調升利率的部分，政府將提高補貼利率半碼，補貼至民國113年底。

央行15日舉行第4季理監事聯席會議，決議調升政策利率半碼（0.125個百分點），利率「連4升」；行政院長蘇貞昌日前已拍板，繼續補貼青創及紓困振興貸款、就學貸款以及勞工紓困貸款因升息所致的利息。

內政部則是在今天透過新聞稿指出，為協助各類購屋、修繕貸款利息補貼民眾安家，內政部住宅基金目前補貼中的17項政策性優惠房貸，自今年3月23日起，貸款戶應自行負擔調升利率的部分，由政府提高補貼利率半碼協助，措施將維持至113年底。

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17項政策性優惠房貸包含台灣省輔助人民自購國民住宅貸款；輔助原住民建購、修繕住宅貸款；鄉村地區住宅修繕及興建貸款；中央公教人員購置住宅貸款；青年安心成家方案之前二年零利率購置住宅貸款；4000億元優惠購屋專案貸款；1兆8000億元優惠購屋專案貸款；莫拉克颱風受災戶住宅補貼專案貸款。

另有0206台南及花蓮震災受災戶住宅補貼專案貸款；輔助勞工建購住宅貸款；林肯大郡全毀受災戶購宅貸款；危老重建住宅貸款；「整合住宅補貼資源實施方案」的購置修繕住宅貸款；國民住宅貸款（基金債權）；國軍官兵住宅貸款（基金債權）；公教住宅貸款（基金債權）；勞工住宅貸款（基金債權）。（編輯：林興盟）1111230