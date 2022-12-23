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央行：即日起調升金融機構準備金乙戶利率

2022/12/23 18:43（12/23 18:52 更新）
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央行23日起，調整金融機構存放央行準備金乙戶存款的利率。（中央社檔案照片）
央行23日起，調整金融機構存放央行準備金乙戶存款的利率。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北23日電）中央銀行15日宣布升息半碼（0.125個百分點），各銀行配合調整存款牌告利率。央行今天表示，為了反映銀行存款利率調升、資金成本墊高，23日起，調整金融機構存放央行準備金乙戶存款的利率。

金融機構準備金乙戶並非針對一般消費者，而是央行依法要求金融機構，對其負債提存一定比率的準備金，以因應支付需求的制度。

金融機構存在央行的準備金可分為甲戶及乙戶兩個帳戶收存，銀行可動用甲戶資金做為日常週轉清算所需，沒有給息，乙戶則不能自由動用，因此酌予給息。

央行12月15日召開第4季理監事會議，決議延續「溫和緊縮」貨幣政策基調，利率連4升，升息半碼，不再調整存款準備率。

央行今天表示，升息半碼之後，銀行已經配合調整存款牌告利率，為了反映銀行調升存款利率，自12月23日起，金融機構存放央行準備金乙戶存款（應提準備額的55%）利率，源自活期性存款部分，調整為年息0.521%；源自定期性存款部分，調整為年息1.208%。

另外，源自外資的新台幣活期存款，仍依央行99年12月30日台央業字第0990062027號函規定，不給付利息。（編輯：楊蘭軒）1111223

#央行
#中央銀行
#金融機構準備金乙戶
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