通膨預期仍高 央行鷹派理事主張升息1碼

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（中央社記者潘姿羽台北19日電）中央銀行理監事會去年12月決議升息半碼，今天出爐的會議記錄內容顯示，央行內部鷹派崛起，部分理事主張積極抑制通膨，升息1碼較妥適，否則通膨拖延更久，更易落入停滯性通膨的陷阱。

中央銀行去年12月理監事會決議升息半碼，利率連4升，符合市場預期，重貼現率升抵1.75%，創下逾7年新高。

不過，根據央行今天公布的理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，央行內部對於升息幅度的意見並不一致，鷹派理事主張升息1碼，才能有效抑制通膨預期；從貨幣政策決議的表決結果也可看出，陳南光、陳旭昇、李怡庭等3位理事投下反對票。

有位理事表示，通膨拖得愈久，愈容易使民眾通膨預期攀升，應積極應對台灣的通膨問題；央行升息是正確方向，但升息1碼較為適當。

另一位理事則點出有4個因素值得關注，首先，2022年通膨率較高，導致實質性薪資微幅負成長，影響家庭可支配所得，不利未來消費及投資；第二，每月至少購買1次及17項重要民生物資物價的漲幅較整體消費者物價指數（CPI）年增率高出許多，且持續一段期間，民眾感受很深，未來家計部門的通膨預期恐攀高。

第三，房租上漲是推升CPI年增率主因之一，房價續升將推升房租，更不利物價穩定。第四，M2成長率已連續27個月超過參考區間6.5%的上限，而M2成長率設定參考區間主要考量其對中期物價會有影響，央行應與民眾溝通並傳達央行重視物價上漲的問題。

綜合上述4點因素，理事認為，央行應致力對抗通膨及通膨預期，希望政策利率能夠調升1碼。

此外，有理事指出，央行過去幾次對通膨預測都太過樂觀，應該檢討；而且台灣目前通膨看起來比其他國家溫和，是因為政策性管制，以及CPI房租類低估所致，這是建立在龐大成本上，不宜就此樂觀認定台灣通膨相對溫和。

理事強調，央行至今擺脫不了長期低利率的陷阱，如果升息是以半碼的速度爬行，對抑制通膨及消弭民眾通膨預期心理，沒辦法造成有意義的影響。

至於其它支持升息半碼的理事，主要考量台灣通膨相對歐美並不高，出口動能又明顯減弱，若政策利率調高過多，恐對廠商造成衝擊，半碼應屬適當的決策。（編輯：林淑媛）1120119