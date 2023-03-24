央行升息半碼 鄭文燦：審慎研議縮小房貸族衝擊

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（中央社記者賴于榛台北24日電）中央銀行昨天宣布升息半碼，行政院副院長鄭文燦今天說，政府將吸收學貸、勞工紓困貸款、中小企業紓困振興貸款等因為升息半碼帶來的影響，也將請財政部跟金管會審慎研議如何縮小對房貸族的衝擊。

央行昨天舉行理監事會議，宣布利率連5升，重貼現率將升至1.875%，創近8年新高紀錄。

鄭文燦今天出席2023台灣人才永續行動論壇，他會後受訪表示，政府對於升息所帶來的影響，已經進行各種方案評估，學貸、勞工紓困貸款、中小企業紓困振興貸款以及青創貸款將由政府吸收升息半碼帶來的影響。

各界憂慮房貸族負擔加重，鄭文燦則說，財政部跟金管會將審慎研議如何縮小對房貸族的衝擊。

另外，普發現金網路登記來到第3天，鄭文燦今天表示，登記入帳因為有身分證跟健保卡的個資，數位部會在專案結束後銷毀，不會有個資外洩的問題，網路上呼籲不要登記的謠言，是對個資保護不夠了解。

他也說，部分民眾因為近日補、換發健保卡，導致無法進行網路登記，但這只要等資料庫更新後就能解決。數位部昨天也發布新聞稿指出，登記網站是以3月19日以前的資料，3月20日至3月23日間補、換發健保卡的民眾，約2萬多人預計在3月24日完成資料更新。

至於新文化基金會將推薦駐日代表謝長廷出任司法院大法官，鄭文燦說，他不對特定人選做評論，相信總統蔡英文與審薦小組會很有智慧、審慎處理提名推薦的問題。（編輯：趙蔚蘭）1120324