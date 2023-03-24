台銀27日起調升存款利率 1年期定儲機動利率1.59%逾14年新高

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國銀龍頭台灣銀行宣布，自27日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，來到1.59%。（中央社檔案照片）

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（中央社記者張璦台北24日電）央行23日決議升息半碼、利率連5升，國銀龍頭台灣銀行今天宣布，自27日起調升存款利率，1年期定期儲蓄存款機動利率調高0.125個百分點，來到1.59%，創逾14年的新高水準。

若民眾存新台幣100萬元，比起去年3月央行啟動升息之前，簡單試算，1年利息可增加約7500元。

中央銀行23日舉行第1季理監事會議，考量國內物價上漲壓力仍大，為抑制通膨預期心理，央行全體理事一致同意升息半碼（0.125個百分點）。

央行升息意味銀行將調整存、放款利率，台銀今天率先公告調整後的牌告利率，將自27日起適用。

各天期一般存款及500萬元（含）以上定期存款及定期儲蓄存款牌告利率，調整幅度0.125個百分點，並調升活期性存款利率，調整幅度0.125至0.170個百分點

其中，1年期定期儲蓄存款機動利率從1.465%，調整為1.59%，足額反映央行本次的升息幅度。

央行去年3月、6月、9月、12月共升息2.5碼，台銀1年期定儲機動利率從0.84%攀至1.465%，也就是說，民眾存款100萬元，存1年期間的利息為約1萬4650元，到期後本利和比升息前多了約6250元。

央行昨天決議再升息半碼，台銀1年期定儲機動利率將升至1.59%，存款100萬元的話，1年利息約1萬5900元；換言之，央行這波升息循環，合計調高利率共3碼，比起升息前，民眾1年可增加大約7500元的利息收入。

此外，根據台銀最新牌告利率，2年期、3年期定儲存款機動利率也分別站上1.625%、1.66%，足額反映央行升息半碼。（編輯：林淑媛）1120324