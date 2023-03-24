房仲：房貸利率地板價站上2% 房市進入新3高年代

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房仲業者24日指出，2022年以來央行利率連5升，房貸利率的地板價也站上2%，國內房市已進入「房價、利率、貸款期數新高」的新3高年代。圖為台北市信義區一建案工程施工。中央社記者徐肇昌攝 112年3月24日

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（中央社記者潘智義台北24日電）信義房屋今天表示，去年以來央行利率連5升，房貸利率的地板價也站上2%，國內房市已經進入「房價、利率、貸款期數新高」的新3高年代。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德透過新聞稿指出，這波全球央行的資金由寬鬆趨於緊縮，對於不動產等資產較為不利，國內央行也定調資金從寬鬆趨於緊縮，從去年起連續5次的溫和升息過後，房貸利率將創下14年以來新高。

曾敬德說，上一次5大銀新承做房貸利率2%以上已經是2009年1月金融海嘯後的年代，加上房價飆漲民眾為了扛房價越貸越多，一年多時間房貸利率就調升了0.75%，房貸族的負擔有感增加，政府甚至還提出中產以下自用住宅貸款戶支持方案。

根據聯徵中心去年第4季的資料顯示，國人第4季申請房貸的平均鑑估值，已經達到歷史新高的1225.4萬元，平均房貸金額達885.3萬元，都創下歷史新高，為了負擔高房價，30年期房貸甚至成為主流。

根據不動產資訊平台資料顯示，去年第3季新增購置住宅貸款平均貸款期數，也寫下歷史新高的291個月，購屋人的財務槓桿也逐漸擴增到極限。

曾敬德解釋，央行5度升息前房貸利率地板價為1.31%，以貸款新台幣1000萬元、30年本息攤試算，每月房貸金額3萬3608元，5度升息後，房貸利率地板價升至2.06%，每月貸款金額增加到3萬7263元，每月房貸增加3655元，一年要多出約4.4萬元房貸支出，幾乎吃掉了一個上班族一個月薪水。

他表示，原本市場預期「升升不息」在這一季有可能告一段落，但央行出乎意料升息半碼，市場難免會有「升不見底」的疑慮，過去央行總裁也曾提醒利率不會永遠維持在低檔，當房市在修正下行階段的升息，恐怕會讓購屋人更為謹慎。（編輯：林淑媛）1120324