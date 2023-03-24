央行升息半碼 青創與紓困振興貸款利息補貼不受影響

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（中央社記者劉千綾台北24日電）央行昨天升息半碼，為持續照顧青創及中小企業，經濟部今天表示，針對已申請青創與紓困振興貸款者，將配合調整利息補貼金額，貸款戶的權益不受升息影響，利率調升差額由政府全額吸收。

中央銀行昨天舉行理監事會議後宣布升息半碼，經濟部中小企業處今天發布新聞稿表示，對於已申請「青年創業及啟動金貸款」及「受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難事業資金紓困振興貸款」舊有貸款展延、營運資金貸款及振興資金貸款且享有利息補貼的業者，經濟部將配合調整利息補貼金額。

經濟部指出，申請「青年創業及啟動金貸款」且享有利息補貼的青創業者，如中華郵政公司定儲利率調高半碼，補貼利率將由2.045%提高為2.17%，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。

另外，受疫情影響的中小型事業申請紓困振興貸款，可享有利息補貼，升息半碼後，舊有貸款、營運資金、振興貸款的補貼利率將分別由1.435%、2.47%、1.47%提高為1.56%、2.595%及1.595%，每戶補貼金額上限維持新台幣22萬元、5.5萬元及22萬元不變。

經濟部表示，上述利率調升差額由政府全額吸收。

經濟部提醒，中小企業於全球升息的趨勢下，能儘早做好財務規劃，預留適當的現金水位，若有融資協處需要，可洽經濟部中小企業處馬上辦服務中心提供相關協助，以因應國內經濟因升息所帶來的影響。（編輯：林淑媛）1120324