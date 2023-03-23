利率連5升 房仲估千萬房貸族每年多付4萬元

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（中央社記者賴言曦台北23日電）中央銀行今天宣布升息半碼，是連5度升息；房仲指出，多數房貸族利率恐跨越2%大關，且若以貸款新台幣1000萬元、30年期本息均攤計，這次升息半碼後，每年還款金額比啟動升息循環前多4萬元以上，堪比當前平均實質月薪。

中央銀行今天召開今年首場理監事會議，宣布升息半碼（1碼是0.25個百分點），超出外界預期，為去年3月以來，連續5度升息，累計升息3碼。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，去年反應央行升息前，五大銀行（台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀）平均房貸利率為1.378%，若以貸款1000萬元、30年期本息均攤計算，每月還款金額為3萬3930元。

今天央行宣布再升息半碼，郎美囡指出，若以相同貸款條件、利率足額反應升息至2.078%，每月房貸負擔可能會比啟動升息循環前多3423元，一年約增加4萬1076元，堪比當前平均實質月薪。

根據主計總處統計，1月全體受僱員工經常性薪資平均為4萬5376元。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨認為，面對大環境不振，央行仍決定升息半碼，意味著CPI（消費者物價指數）年增率長期逾2%，已成一大壓力，打通膨比穩定經濟更重要；此次升息後，多數房貸族利率跨越2%大關，當前房市交易已冷清，對於後續買氣，市場很難期待。

永慶房屋分析，全球經濟展望下修、兩岸關係充滿不確定性，民眾信心受衝擊，且目前物價、房價高漲，房貸利率突破2%，薪資卻沒有明顯增加，讓部分民眾購屋態度轉趨審慎，等待房價走跌，因此房市能否回溫，價格仍是關鍵，若賣方願意讓利，縮小買賣雙方對價格認知的差距，才能增加成交機會。（編輯：楊蘭軒）1120323