央行升息半碼 青安房貸一段式機動利率將衝破2%

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（中央社記者張璦台北23日電）央行今天宣布再升息半碼（0.125個百分點）並於明天起實施，將牽動郵儲利率走揚，若足額反映，公股銀行開辦青年安心成家購屋貸款，一段式機動利率將破2%大關衝至2.025%。

中央銀行今天舉行理監事會議，決議升息半碼，持續緊縮政策，自去年3月以來，利率「連5升」，中華郵政料將調整存款利率，也會牽動青安房貸利率。

現行的青安一段式機動利率，是按中華郵政2年期定期儲金額度未達新台幣500萬元機動利率為「基準利率」，自央行去年12月升息後為1.47%，再固定加碼0.555%，機動計息，其中基準利率減升半碼，因此目前一段式機動利率為1.9%，是首購房市地板價。

如今央行再升息半碼，青安房貸一段式機動利率料將來到2.025%，衝破2%大關。

財政部自民國99年12月推出「青年安心成家購屋優惠貸款」，支援民眾購屋置產及成家立業需求，實施期間及利率減少調升半碼優惠措施，已核定展延至113年底止。

據財政部統計，青安房貸由台灣銀行等8家公股銀行以自有資金辦理，截至今年1月底止，已撥貸33萬5858戶，核貸金額達新台幣1兆3937億元，穩定提供民眾購屋資金需求。（編輯：潘羿菁）1120323