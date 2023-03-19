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租屋族應對漲電價 台電建議逾700度改採時間電價

2023/3/19 16:50（3/19 17:15 更新）
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外界關心租屋族共用電表恐受影響，台電建議每月用電超過700度者，評估選用時間電價方案。圖為台北市公寓住宅電表。（中央社檔案照片）
外界關心租屋族共用電表恐受影響，台電建議每月用電超過700度者，評估選用時間電價方案。圖為台北市公寓住宅電表。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾智怡台北19日電）經濟部電價審議會17日決議住宅每月用電700度到1000度微調3%、千度以上漲10%。外界關心租屋族共用電表恐受影響，台電建議每月用電超過700度者，評估選用時間電價方案，並搭配節電措施，可進一步節省電費支出。

經濟部17日召開112年第1次電價費率審議會，考量民生物價穩定性及促進節約能源，住宅每月用電700度以下電價不調整，即每期2個月電費夏月在4508元以下、非夏月在3832元以下者不受影響；701度至1000度則微調3%，1001度以上調10%。

台電今天發布新聞稿表示，民生用電調幅平均僅2.6%，針對住宅用電只有超過1000度的部分會被調漲10%，701度到1000度的部分微調3%；以每月用電1100度為例，夏月電費由4651元增為4772元，非夏月電費由3844元增為3941元。

台電補充，住宅用電主要影響為每月用電超過1000度的用戶，占1300多萬住宅用戶僅3%。

外界關心租屋族共用電表恐受電價調整影響，台電建議，分租套房共用電表者，若每月用電超過700度，可評估改採時間電價計費，尖離峰時間分開計費且均為單一費率，不受累進費率的影響，並搭配節電措施，可進一步節省電費支出。

至於可否在套房裝置獨立電表計費，台電表示，須由房東向台電申請，並委託水電分隔屋內線路，因此須視房東意願而定。

台電指出，自111年3月起，電費單上有增列「去年全年平均電價」，111年7月起另新增「當期每度平均電價」訊息，除可即時反映當期用電平均單價，也可讓租屋雙方迅速了解各期用電狀況，供做雙方電費計收參考。

針對公寓、大樓的公共設施，台電則會裝置獨立電表記錄公共設施用電量，並非併入各住戶的電表內計算，因此不會影響分攤用戶住家用電的累計度數。

台電舉例，某用戶3月用電度數為600度，電費1147元，其居住的公寓大廈公共設施3月用電度數為750度，電費1533元；大樓總共有10戶住戶分攤公共設施電費，每戶住戶當期電費分攤的公共設施電費即為153元；用戶的3月電費為1147元加上公共設施電費153元，合計1300元。（編輯：楊凱翔）1120319

#台電
#租屋
#時間電價
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