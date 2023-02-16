房貸支持方案補助3萬元 18歲以上可申請租金補貼

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（中央社記者陳俊華台北15日電）行政院長陳建仁今天說，為減輕疫情及升息壓力對中產家庭衝擊，若只持有1戶自用住宅、核貸一定金額以下者、家戶所得120萬元以內，可獲一次3萬元支持，預估可減輕55萬戶房貸族負擔。租金補貼部分，18歲以上學生租屋族也可申請。

行政院上午舉行院會，由內政部報告「落實居住正義政策精進方案」。行政院發言人陳宗彥在會後記者會轉述，行政院長陳建仁說，總統蔡英文相當關心民眾居住問題，已透過多元政策，包含立法院三讀通過平均地權條例、8年20戶社會住宅政策，300億租金補貼方案等。

陳建仁表示，這次為因應3年多來疫情、升息壓力，對中產家庭帶來衝擊，政府將以疫後特別條例規劃房貸補貼方案，針對一定家戶所得以下，且僅持有一戶自用住宅，核貸一定金額以下者，提供每戶一次性新台幣3萬元的支持，預估可減輕55萬戶房貸族的負擔。

內政部長林右昌說，每年300億元租金補貼，從去年起由中央受理、撥款，核定戶數從6萬戶逐年增加到27.7萬戶，其中弱勢家庭約占4成，初入社會青年及新婚家庭約占3成左右，要讓租屋民眾有實質支持。

林右昌說，今年提出幾項精進方案，政策將改採「隨到隨辦」，沒有受理申請期限；舊戶免重新申請；租賃契約免附房東身分證號；房屋範圍無資料者可切結；合格家戶回溯到申請日開始補貼以及18歲以上學生租屋族都可申請。

另外，林右昌表示，有房子的人不代表是有錢人，為減輕中低薪房貸族壓力，目前特別條例在立法院審議中，為了回應民眾需求，同步進行規劃，會在立法院通過後再實際推動。政策重點是減輕中低薪房貸族居住負擔，不是鼓勵未來要買房子的人，也不適用於購買高房價民眾，不會補助到出租房子的房東。

（中央社製圖）

林右昌說，初步規劃資格條件為民國110年家戶所得合計120萬元以內，僅有一間房子且屬自用住宅者，台北市原始核貸金額850萬（約總價1200萬）、其他縣市原始核貸金額700萬（總價1000萬）以下，提供3萬元定額支持。

林右昌表示，法案通過後，預期全國有55萬貸款戶可受惠，其中台北市約4萬戶、其他縣市約51萬戶。定額支持3萬元主要是依據全國平均房貸餘額950萬元，最近幾年因為升息累計達0.625%所增加的利息支出來估算而得。

林右昌受訪時也說，這項政策不會補助到房東，因為有家戶所得限制，也有房屋總價限制，還要是自用住宅，會排除出租房子的房東，也不會鼓勵未來要買房的人；至於工業宅、商業宅等，就不是合法住宅，不適用這次的方案；家戶所得定為120萬元以下，基本上是取平衡。

另外，林右昌指出，社會住宅供給會持續推動、擴大，已直接興建社宅7萬1377戶，包租代管已興辦5萬8853戶，未來兩年預計每年增加2萬戶直接興建社宅、增加3萬戶包租代管社宅，112年底合計17.5萬戶、113年底前可達20萬戶社宅。

林右昌說，居住正義相關政策，內政部正擬訂其他配套，會一步一步提出，青年購屋儲蓄支持機制也正進一步研議中，會再向行政院專案報告。（編輯：林淑媛）1120216