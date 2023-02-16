房貸補貼擬設雙門檻 房仲：桃園台南高雄受惠較大

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北16日電）內政部房貸補貼，擬設定年收入新台幣120萬以下，台北市貸款金額不超過850萬元、其他縣市700萬元以內的民眾。房地產專家表示，雙北房貸族想拿到補貼並不容易，桃園、台南和高雄受惠較大。

台灣房屋發布新聞稿指出，觀察聯徵中心2022年前3季資料，年收入120萬元以下的房貸族，以台北市的購屋壓力最大，平均房屋鑑估值約1935萬元，背負貸款達1330萬元，因此想拿到官方貸款補貼並不容易。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐分析，基於保障弱勢的原則，內政部房貸補貼勢必得排富；然而雙北房價高，在雙門檻限制下，要拿到補貼受惠人數少，大多數房貸族看得到吃不到。

張旭嵐解釋，六都年收入120萬元以下的房貸族，可能也無法達到內政部所設定的補貼標準；新北市房價略低，符合年收入者的房貸金額平均也要901萬元，台中的743萬元也超過標準，恐怕被排除在門外；看來要符合房貸和年收雙門檻，只有桃園、台南和高雄房貸族受惠機會較大。

她從8成房貸金額回推總價，台北市須在總價1062.5萬元內，其他縣市總價875萬元以下，才有機會達標；落在這樣總價帶的物件，多是兩房以下產品，因此現成的小資小宅屋主，可能是這波最大受惠族群。

由於官方強調，受惠對象僅限「既有貸款戶」，新貸戶並沒有補貼，因此房貸補貼政策對市場買氣的影響有限。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，以補貼限定的條件來看，小宅、單身族最容易跨過門檻；但若以區域來看，分析六都加上新竹地區2022年前3季核貸房貸金額，較容易符合條件的是桃園、台中、台南與高雄市，官方預估將有55萬戶房貸族受惠。

曾敬德根據聯徵中心統計說明，去年前3季30至40歲購屋的族群，銀行授信額度北市平均為1530萬元，新北市為1016萬元，新竹縣982萬元，新竹市929萬元，都明顯高於補貼標準；較容易符合條件的是桃園市751萬元，台中市813萬元，台南市688萬元，高雄市713萬元。

曾敬德指出，單身族較容易符合條件，除了個人所得金額容易比雙薪家庭低，單身族需要空間可能也比較小，貸款總價設定容易在條件之內；而近年在都會區購屋的核心家庭，通常購買2至3房產品，房貸金額動輒千萬元，要符合條件可能不太容易。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨表示，為降低購屋人壓力採取3萬元定額補助，雖然已限縮範圍至接近自用，但仍不免會有收入高卻所得低的富二代或自營業者符合資格，真正需要的可能看得到吃不到，公平性是一大問號。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡指出，依據政府總金額規劃，台北市比較有機會的物件，大約是單價每坪60萬元以下、坪數約20坪住宅，並且以屋齡20年以上中古大樓華廈或老公寓機會較大；若以區域來看，文山、萬華及北投是台北市較低價的區域。（編輯：張良知）1120216