主計總處：1月租金指數歷年新高 南部漲勢最多

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1月消費者物價房租類指數為103.04，寫下歷史新高，各區域中以南部漲勢最多。圖為高雄房仲業掛出租屋布條。（中央社檔案照片）

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（中央社記者賴言曦台北13日電）主計總處最新統計資料顯示，今年1月消費者物價房租類指數為103.04，再度寫下歷史新高，年增率為2.44%。各區域中，以南部地區的漲勢最多，1月房租類指數年增3.08%，首度年增幅破3%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡在新聞稿中分析，中央銀行去年4度升息，加重房貸的利息負擔，加上物價走揚，帶動租金走升，而南部去年雖然房市交易放緩，但價格未出現明顯修正，推動房租水準繼續揚升。

主計總處每月統計的房租類消費者物價指數顯示，近年全國房租類物價指數只有在2021年的6月、7月略微下調，當年度8月回升後，便沒再下降過，至今年1月份又創歷史新高，全國租金指數年增率2.44%。

另據主計總處的區域統計，今年1月份租金指數年增率最高在南部區域，年增3.08%，中部地區年增2.65%、北部區域年增2.22%、東部區域1.65%漲幅最小。

住商不動產高屏澎區執行協理林祺博表示，南部區域近年有科學園區、半導體產業等就業人口紅利助攻，推動高雄市、台南市的房價與租金雙漲，效益擴散至周邊縣市，連同屏東、嘉義縣市的價格跟著走揚，導致南部區域的租金水準上漲最多。

但郎美囡指出，雖然租金水準不斷拉升，但近幾年房價漲幅更高，壓縮租金投報率，更何況央行接連升息，平均房貸利率已逼近2%，與一般住宅投報率相差無幾，另央行今年可能還有升息計畫，如果是貸款購屋當房東，成本必然增加，若非低價入手，租金走揚也未必有利可圖。（編輯：郭無患）1120213