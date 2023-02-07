利用囤房稅收 高雄市推出3大補貼方案落實居住正義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

高雄市長陳其邁（中）7日在「凱旋青樹」社宅前舉行記者會表示，高雄市囤房稅收預計新台幣3億元，市府經過檢討研擬，決定加碼推出社宅租金減低、加碼租金補貼及購屋貸款利息補貼3大方案，以落實居住正義，減輕民眾負擔。中央社記者蔡孟妤攝 112年2月7日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄7日電）高雄市長陳其邁今天宣布，高雄市囤房稅收預計3億元，市府經過檢討研擬，決定加碼推出社宅租金減低、加碼租金補貼及購屋貸款利息補貼3大方案，以落實居住正義，減輕民眾的居住負擔。

陳其邁今天上午在「凱旋青樹」社宅前召開記者會表示，高雄市囤房稅收預計新台幣3億元，將運用來嘉惠更多青年及租屋族群，落實居住權的保障。

陳其邁表示，今天宣布推出的方案包括社宅租金減低、加碼租金補貼及購屋貸款利息補貼3大方案。其中社宅租金減低部分，現行社宅租金原則一般戶約市價8折、關懷戶約6折，市府將運用囤房稅補貼，降為一般戶7.5折、關懷戶5折。

此外，中央租金補貼政策是家庭成員平均每人每月所得4萬3257元以下；高雄針對無自有住宅、在高雄租屋者，增額租金補貼為家庭成員平均每人每月所得至5萬467元以下，補貼月租金額約在1800元至7200元間。

針對在一般租屋市場的承租戶，市府也加碼租金補貼，陳其邁表示，將給予育兒家庭一次性租金補貼，有1名12歲以下子女給予4000元租金補貼，2名給予8000元，3名以上給予1萬2000元，減輕育兒家庭的經濟負擔。

陳其邁並表示，考量近期利率調升，市府為減輕首購族的經濟負擔，搭配高雄銀行首購房貸專案，初步規劃貸款條件為上限800萬元、最高可貸8成、年期最長30年，補貼利息0.45%為期3年，預估有600戶受惠。

高雄社宅租金調降後，以凱旋青樹社宅為例，租金將介於3500元至1萬7200元間，1人房從原本3900元降至最低3500元。高市府表示，未來針對新完工的社會住宅也會訂定優惠、親民的租金價格。

凱旋青樹社宅今天開始受理申請，受理期限到3月1日，高市府表示，從2月1日起至5日開放賞屋，已有2998組、3800人次參觀。參觀民眾說，環境很不錯，室內也很漂亮，很希望有機會入住，低廉的租金很誘人。（編輯：黃世雅）1120207