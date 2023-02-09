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通膨發酵 1月房租飆漲2.44%創26年半最大漲幅

2023/2/9 18:39（2/9 18:59 更新）
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圖為高雄市市容常可見房仲業掛出「租屋」布條。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘姿羽台北9日電）通膨威力驚人，主計總處今天公布1月消費者物價指數（CPI）年增率為3.04%，其中房租大漲2.44%，創26年半最大漲幅。主計總處官員指出，除了維修成本高漲，房東考量通膨壓力，於合約到期後漲租可能也有影響。

主計總處今天公布1月CPI年增3.04%，突破3%的偏高水準，主計總處專門委員曹志弘解釋，主要受春節因素以及蔬菜價格基期偏低影響所致。

值得注意的是，1月CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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的7大類表現，除了食物類上漲5.27%，漲幅持續居高，居住類也大漲2.49%，主因是住宅維修費、家庭用品及房租分別上漲3.60%、3.34%及2.44%所致，其中房租更創下85年7月以來最大漲幅。

曹志弘分析，房租漲幅創下波段新高，應與房東考慮成本負擔上漲有關，因住宅維修費漲幅同樣大漲，去年全年漲幅創下85年來新高，加上最近通膨較高，房東考量生活開銷，便在房租合約到期後陸續漲租。

曹志弘進一步指出，去年4月起，房租月增率明顯走揚，而合約通常是一年一簽，考量基期因素，今年4月起漲幅才會逐步收斂。

至於這波租金上漲是否會帶動物價走揚，曹志弘認為「應該不會」，因為主計總處查的是家庭租金，而非商務、營業用租金，不會直接影響到其他商品項目的成本。

為了如實反映國內物價變動，主計總處國民所得統計評審會專案審查會議已在去年12月審議110年基期各種物價指數改編作業，調整過後，CPI的7大基本分類中，仍以食物類權數占25.4%居首，居住類占24.2%次之。

與105年基期比較，食物類權數增加1.7個百分點，主因外食費支出增加，而居住類增加1.5個百分點，主因是住宅租金（含自有住宅設算）支出成長所致。

曹志弘表示，經過調查，國內外食族愈來愈多，因而調整相關權數；房租方面，不論是住宅品質提升或是租金上漲，「民眾負擔的租金確實增加」。（編輯：林淑媛）1120209

#CPI
#通膨
#房租
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