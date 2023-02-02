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Fed升息1碼放緩升息步調 表明今年降息不適當將持續調高利率
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Fed升息1碼放緩升息步調 表明今年降息不適當將持續調高利率

2023/2/2 09:01（2/2 09:19 更新）
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美國聯邦準備理事會1日升息1碼，減緩激進升息的步調，但表示抑制通膨的戰鬥仍未終止。（中央社檔案照片）
美國聯邦準備理事會1日升息1碼，減緩激進升息的步調，但表示抑制通膨的戰鬥仍未終止。（中央社檔案照片）
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（中央社華盛頓1日綜合外電報導）美國聯邦準備理事會（Fed）今天升息1碼，在通貨膨脹降溫下，減緩激進升息的步調，但表示抑制通膨的戰鬥仍未終止。

法新社報導，聯準會結束2天會議後宣布，調高基準利率1碼（0.25個百分點），目前利率區間在4.50%至4.75%。

聯準會制定政策的聯邦公開市場委員會（FOMC）聲明指出，「通膨已舒緩一些，但仍居高峰」。

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在記者會表示，雖然最近的事態發展令人鼓舞，官員仍需「更多的證據」以確認通膨持續下滑。

根據FOMC聲明，「委員會預測持續調升利率目標區間為合適之舉」，希望將通膨拉回至決策官員設定的2%目標。

聯準會2022年3月以來已8次升息，包括連續4次升息3碼（0.75個百分點），目的是為了抑制通膨飆漲。美國去年通膨飆升速度為數十年以來最快，但已自高峰下滑。

聯準會今天承認，在經濟活動趨緩下，最近指標「顯示支出和生產呈現適度成長」。

今天升息1碼，代表美國自12月升息2碼和去年一連串更大幅度升息後，步調已放緩。不過FOMC聲明，升息仍將持續。

鮑爾今天指出，在通膨居高之際，聯準會還會升息幾次，以達到「適當限制」的政策水準。

他還說，在目前外界預期下，「今年降息並不適當」。

此外，聯準會強調，由於俄羅斯侵略烏克蘭導致全球不確定性升高，官員正「高度關注通膨風險」。

牛津經濟公司（Oxford Economics）首席美國經濟學家史威特（Ryan Sweet）說：「聯準會打退今年準備降息的市場期望。」

史威特指出：「這家美國央行明示，將在抑制通膨方面做得太多，而不是做得太少。」

他預測，今年第2季將開始出現政策引發的經濟衰退。

不過，鮑爾告訴記者，經濟仍將成長，儘管「今年（成長）相當低迷」。

鮑爾表示，在就業市場強勁、通膨降溫，以及公共和民間支出正在進行以支撐經濟活動下，今年還有很好的機會維持正成長。（譯者：徐睿承/核稿：張曉雯）1120202

#聯準會
#鮑爾
#FOMC
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