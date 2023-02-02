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Fed升息1碼放緩升息步調 表明今年降息不適當將持續調高利率
首頁 / 證券

美股收紅費半大漲逾5% 法人：留意獲利回吐賣壓

2023/2/2 08:31（2/2 08:39 更新）
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法人認為，台股近期有波段性漲幅，短線需留意部分個股出現獲利回吐賣壓，預料指數將呈現區間震盪。（中央社檔案照片）
法人認為，台股近期有波段性漲幅，短線需留意部分個股出現獲利回吐賣壓，預料指數將呈現區間震盪。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴言曦台北2日電）美國聯邦準備理事會（Fed）僅升息1碼，進一步放緩升息步調，激勵美股收紅，其中，費城半導體指數大漲超過5%。法人認為，台股近期有波段性漲幅，短線需留意部分個股出現獲利回吐賣壓，預料指數將呈現區間震盪。

道瓊工業指數1日小漲6.92點或0.02%，收34092.96點；標準普爾500指數上漲42.61點或1.05%，收4119.21點；那斯達克指數勁揚231.77點或2.00%，收11816.32點；費城半導體指數大漲151.55點或5.19%，收3073.47點。

聯準會美國時間1日宣布升息1碼，主席鮑爾（Jerome Powell）表示仍會維持升息步調，但肯定近期抑制通膨的作法取得進展。在此之前，美國去年12月消費者物價指數（CPI）年增6.5%，連續第6個月下滑，並創１年多來新低。

觀察台股產業動向，今天中華電信（2412）即將舉辦法人說明會。另外，2023台北電玩展（TGS）從今天至5日舉行，匯集來自25國的275家廠商，包括250款遊戲及主機大廠、硬體、電競周邊等展出。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時分析，鮑爾釋出談話後，激勵美股尾盤拉升，台積電ADR（美國存託憑證）、聯電ADR皆有明顯漲幅，預估將反應在台股今天走勢上。

黃文清也指出，雖然目前美國通膨有趨緩現象，但仍應持續觀察後續通膨數據，能否為持續朝有利市場的方向發展，另台股近期有波段漲幅，預估指數將維持區間震盪，短線須留意部分個股出現獲利回吐賣壓。（編輯：郭無患）1120202

#聯準會
#台股
#升息
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