台股元月強勢反彈近8% 11檔基金漲幅逾1成

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（中央社記者韓婷婷台北1日電）2023年台股強勢反彈，元月漲幅7.98%，連帶台股基金表現也水漲船高，總共有33檔打敗大盤，11檔漲幅1成以上，再以單檔基金表現來看，今年1月僅14個交易日，群益奧斯卡基金上漲16.67%漲勝大盤，表現出色。

根據統計資料，元月份台股基金領先大盤漲幅超過10%共有11檔，前3名分別為群益奧斯卡基金16.67%、PGIM保德信店頭市場基金12.22%、景順台灣科技基金11.42%。

另外包括日盛新台商基金、國泰科技生化基金、台新台灣中小基金、景順主流基金、景順潛力基金、摩根新興科技基金-一般型、野村優質基金-累積類型、新臺幣計價、日盛台灣永續成長股息基金等漲幅也都在10%以上。

投信法人表示，外資已經連續3年大舉賣超台股約2兆元，2020年、2021年分別賣超5395億元及4540億元，2022年更是賣超1.23兆元，今年以來，外資已有回頭買台股的態勢，年後資金歸隊意願提升，年後股市重新啟動交投熱度後，開始有較明顯的漲勢，不過，台股個股波動劇烈是今年特色。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈強調，由於全球機構投資人歷經2022年股債雙跌的空頭洗禮，現金配置比重來到歷史高點，在美國總體經濟仍有望軟著陸且升息步調幾乎已明確將放緩情況下，軋空情形不只出現在美國科技股，在亞股市場以及台股皆可望看到。

杜欣霈認為，台股中期而言仍需等待中國解封政策效果及疫情擴散情況明朗，觀察中國經濟重啟的效果以及對全球的擴散影響，同時逐月觀察美國總經數據是否已讓聯準會及市場之間取得共識及平衡等。（編輯：潘羿菁）1120201