台股上週強勢反彈大漲930點 法人看好12月作帳行情

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（中央社記者曾仁凱台北8日電）台股上週強勢反彈，全週加權指數大漲930.77點或4.18%，週五集中市場指數收在23193.27點，成功收復23000點關卡。法人看好最近正值輝達（NVIDIA）GB200新AI伺服器出貨時期，台股基本面良好，12月作帳行情可期。

永豐投顧分析，台股上週漲幅不小，但成交量並未隨股價升溫，5日均量持平在新台幣3673億元。倒是外資翻多，原來近5萬口的台股期貨淨空單回補了1萬多口。

永豐投顧認為，台股上週重新站上23000點關卡，使市場情緒偏向樂觀，且觀察11月以來行情，日K線出現破底翻揚，已清掃浮動籌碼，後續整理如能守穩23000點，有望重啟攻勢。

永豐投顧表示，根據歷史經驗，12月向來是集團股及投信基金年底力拚績效時期，今年搭配輝達Blackwell AI晶片正值出貨時期，基本面良好。且美國總統權力交接要等到明年1月，12月剛好是政治空窗期，有利台股今年底的作帳行情。

PGIM保德信基金經理人杜欣霈也認為，上週台股大舉反彈，化解之前弱勢窘境，且目前市場對於2025年台股企業評價與獲利能力預估值持續上修，有實質營運表現做後盾。12月一向為財報空窗期，根據歷史經驗，12月月線收漲機率高，看好年底前台股仍有表現空間。（編輯：蘇志宗）1131208