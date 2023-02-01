台股收復年線 分析師：關注升息、科技股財報影響

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（中央社記者吳家豪台北1日電）台股今天終場漲154.93點，收在最高15420.13點，收復年線約15360點，成交值新台幣2336億元。分析師指出，後續須觀察美國聯準會升息腳步、美國科技股財報結果對股市的影響。

國泰證期顧問處經理蔡明翰接受中央社記者電訪表示，市場預期本週美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議將宣布升息1碼（0.25個百分點），相較先前升息2到3碼，確實放緩腳步，對市場而言是正向因素。

不過，蔡明翰提醒，雖然聯準會升息腳步放緩，官員說法卻偏鷹派，加上本週還有許多美國重量級科技股將公布財報，導致市場持續觀望，等到不確定因素慢慢消除後，才有機會出現波段行情，預期下週台股動能才會回復。

除了聯準會利率決策之外，蔡明翰認為，接下來須觀察美國科技股財報結果對股市的影響；部分科技類股近期股價轉強，與基本面脫勾，主要因為股市通常提前反應1到2季後的看法，市場對今年下半年科技股旺季仍有期待。

他也提到，去年第4季後半段以來，市場資金從美元流出，轉進風險性商品，帶動股市轉強，只要後續維持美元弱勢、新台幣強勢格局，外資就有望回流，推升台股表現。

富邦投顧指出，新台幣持續升值，多頭趨勢仍在，短線整理修正過熱指標後，台股加權指數有望續攻；代表中小型股的櫃買指數近期續揚，在類股輪動下，有機會挑戰去年8月高點約200點。（編輯：楊凱翔）1120201