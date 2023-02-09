春節效應發威 1月CPI大漲3.04%創半年新高

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（中央社記者潘姿羽台北9日電）主計總處今天公布1月消費者物價指數（CPI）年增率大漲3.04%，創半年新高水準，令人憂心通膨壓力升溫，主計總處官員解釋，農曆春節效應以及蔬菜基期偏低，是CPI漲幅擴大的因素。

1月CPI年增率衝上3.04%，不只再次突破3%，也創下去年8月以來新高紀錄；扣除蔬果、能源後的核心CPI漲幅達2.98%。

主計總處專門委員曹志弘說明，1月CPI漲幅擴大有兩大因素，一是今年春節假期較早，全部落在1月，採購需求加上部分服務類項目（如旅遊團費、計程車資等）循例加價，推升CPI漲勢；如果扣除春節因素，1月CPI年漲2.78%、核心CPI則為2.7%。

另外一個原因是蔬菜價格與天候有很大關係，曹志弘表示，去年1月天候平穩，菜價偏低，今年有寒流，令菜價漲幅擴大，年漲28.25%，不只是17個月以來最大漲幅，更推升CPI總指數上漲0.18個百分點。

曹志弘表示，每年1、2月都會受到春節落點不同，影響當月CPI漲幅，建議以1、2月平均來看會較準確；今年1月CPI漲幅較高，但前2月CPI平均漲幅料將與去年12月約2.7%的水準差異不大。

媒體關注，近期迷克夏、鬍鬚張、八方雲集接連喊漲，是否意味外食費正醞釀新一波漲勢，曹志弘回答，先前外食費月增率趨於平緩，但最近部分廠商陸續調漲價格，導致1月外食費月增率達0.48%，漲幅擴大，後續必須持續觀察，如有漲價，CPI將如實反映。

曹志弘表示，當前CPI漲幅3%上下，和過去相比處於偏高水準，民眾還是認為漲幅不只如此，統計與感受有明顯落差，主因是CPI除了民眾常購買的品項，也同時涵蓋不常購買的品項，平均起來才是2%至3%的結果。

主計總處列舉今年1月CPI的368個查價項目群中變動影響較大者，高麗菜大漲58.06%、國外旅遊團費漲42.48%、旅館住宿費也漲了27.55%，鮭魚上漲23.64%、雞蛋漲16.56%、沙拉油及調理油漲14.17%。

民眾經常購買的西式早點（如漢堡、三明治）漲8.06%、豬肉漲7.60%、麵包漲7.17%、中式早點（如燒餅、飯糰）漲6.78%、鮮奶漲5.87%、中式米食（如便當、滷肉飯）漲4.48%、中式麵食（如炒麵、小籠包）漲4.37%等。

雖然物價水準居高，曹志弘表示，隨著主要國家央行實施貨幣緊縮政策，透過抑制需求打擊通膨，國際原物料價格趨於平穩，以新台幣計價的進口物價指數漲幅也持續收斂、1月降至6.96%，「國內輸入性通膨壓力沒有完全舒緩，但壓力已經減輕」。

曹志弘表示，未來不確定因素還是很多，不過只要國際原物料價格未再出現大幅波動，有助於減緩物價上漲壓力，放眼國外，主要國家CPI漲幅也都逐步收斂。（編輯：張均懋）1120209