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澳洲CPI攀30年高點 升息1碼至3.35%創10年新高

2023/2/7 16:39（2/7 17:05 更新）
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澳洲中央銀行7日將利率調升到10年來新高，試圖控制飆升的通貨膨脹。（圖取自facebook.com/ReserveBankAU）
澳洲中央銀行7日將利率調升到10年來新高，試圖控制飆升的通貨膨脹。（圖取自facebook.com/ReserveBankAU）
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（中央社雪梨7日綜合外電報導）澳洲中央銀行今天將利率調升到10年來新高，試圖控制飆升的通貨膨脹，同時也儘量不引發經濟衰退。

法新社報導，澳洲中央銀行「澳洲儲備銀行」（Reserve Bank of Australia）將借貸成本上調25個基點（1碼）到3.35%。這是澳洲央行連續第9次升息，如今利率水準已達2012年10月以來最高點。

澳洲這次升息行動符合廣泛預期。全球各國央行面對部分由俄烏戰爭引起的糧食和能源價格失控飆漲，紛紛緊縮貨幣政策。

澳洲央行理事會今天宣布升息後說，總體通貨膨脹率仍然「非常高」。澳洲2022年10到12月消費者物價指數（CPI

CPI小百科

消費者物價指數（CPI）反映一般家庭購買消費性商品及服務的價格水準波動情形。

可衡量通貨膨脹、作為調整稅負、公司機關調薪及合約價格的參考。

資料來源：主計總處

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）較前一年同期上漲7.8%，來到30年新高。澳洲央行理事會警告，未來幾個月很可能還會進一步升息。

澳洲與大多數與通膨奮戰的國家一樣，面臨要保持一個棘手平衡：既要控制物價，又不能過於激烈行動而引發經濟衰退。

國際貨幣基金（IMF）2022年預估，澳洲應該可以勉強躲過經濟萎縮。

澳洲面臨的另一個重大風險，是擁屋民眾能否負擔得起更高的房貸利率。

澳洲市場研究公司羅伊摩根研究（Roy Morgan Research）2022年估計，1/5的澳洲家庭處於「房貸壓力」之下，面臨難以償還貸款。（譯者：林沂鋒/核稿：張正芊）1120207

#澳洲
#通貨膨脹
#CPI
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