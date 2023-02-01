巴基斯坦經濟陷入困境 通膨飆至48年高點

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（中央社喀拉蚩1日綜合外電報導）根據巴基斯坦統計機構今天公布的數據，深陷危機的巴國通貨膨脹率已上升到48年高點，目前國際貨幣基金（IMF）代表團正造訪巴國，以進行緊急談判。

法新社報導，巴基斯坦2023年1月通膨較去年同月上升27.55%，為1975年5月以來最高點。目前有數千個貨櫃的進口貨物卡在喀拉蚩港。

巴國經濟已陷入困境，在設法為高額外債支付利息的情況下，面臨了國際收支危機。

巴國擁有世界第5多人口，但國營銀行的資金不足37億美元，僅夠支應進口貨物3週。

國際貨幣基金代表團昨天抵達巴國首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad），就一項毫無進展的紓困計畫與巴國政府恢復談判。巴國至今都不願符合國際貨幣基金的嚴格紓困條件。

但近日來，由於國家破產的可能性隱然出現，而且沒有任何友好國家願意提供痛苦較少的紓困，巴國當局已開始在壓力下屈服。

政府放鬆了對盧比的管制，以控制猖獗的美元黑市，這使盧比匯價下貶至空前低點，人為平抑的汽油價格也已上漲。

國營銀行不再發出信用狀，只有進口必要的糧食和藥品除外，使喀拉蚩港堆積了數千個海運貨櫃，巴國已無力購買其中貨物。（譯者：張佑之/核稿：林治平）1120201