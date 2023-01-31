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巴基斯坦經濟崩潰 恐步上斯里蘭卡破產後塵

2023/1/31 15:51（1/31 16:01 更新）
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（中央社伊斯蘭馬巴德31日綜合外電報導）巴基斯坦陷入嚴重經濟危機，盧比重貶、通膨飆升、能源短缺，在此同時國際貨幣基金官員到訪，就挹注大量現金協商。經濟學家警告，巴基斯坦恐步上斯里蘭卡破產的後塵。

法新社報導，巴基斯坦總理夏巴茲．夏立夫（Shehbaz Sharif）擔心在10月大選前引起民意反彈，數月來一直反對國際貨幣基金（IMF）提出的加稅和削減補貼要求。

但最近幾天，眼看國家破產迫在眉睫，而且沒有友好國家願意紓困減輕痛苦，伊斯蘭馬巴德不得不開始向壓力低頭。

巴基斯坦政府鬆綁對盧比的控制，以打擊猖獗的美元黑市，此舉導致盧比暴跌至歷史低點。人為壓低的油價也已上漲。

世界銀行（World Bank）前經濟學家哈山（Abid Hasan）告訴法新社：「我們已經走到了盡頭。為了符合這些（IMF提出的）要求，政府必須提出政治論述向大眾交待。」

「如果他們不這樣做，國家肯定會違約，我們最終會像斯里蘭卡一樣，情況甚至會更糟。」

斯里蘭卡去年發生債務違約，歷經好幾個月的糧食和燃料短缺，引發大規模抗議，最終迫使國家領導人逃往海外並且辭職。（譯者：陳昱婷/核稿：何宏儒）1120131

#巴基斯坦
#斯里蘭卡
#國際貨幣基金
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