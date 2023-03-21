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IMF批准斯里蘭卡30億美元貸款 保護最貧窮人口

2023/3/21 13:45
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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）一位高級官員今天告訴法新社，國際貨幣基金與斯里蘭卡達成約30億美元貸款協議，旨在保護斯里蘭卡最貧困人口，同時解決根深蒂固的經濟問題。

法新社報導，國際貨幣基金亞太部主任錫利瓦桑（Krishna Srinivasan）受訪時表示，這項「漸進式」協議將在4年內平均放款，確保「有能力負擔者實際支付更多，需要保護的人得到保護」。

「它針對的是將受到最嚴重傷害的人，富人和有錢人將付出更多。」

斯里蘭卡因致命經濟和政治危機導致總統和總理辭職而拖欠外債近一年。

斯里蘭卡新任總統威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）早在去年9月就與國際貨幣基金達成救助計畫，但中國提供保證問題使協議擱置了幾個月。

根據約翰霍普金斯大學高等國際研究學院（Johns Hopkins University's School of Advanced International Studies）的研究，2022年5月，中國透過多個組織持有斯里蘭卡近20%的公共外債。

威克瑞米辛赫上任以來，根據國際貨幣基金建議實施一系列撙節措施，大幅提高稅收和能源開支，同時削減政府補貼。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1120321

#斯里蘭卡
#威克瑞米辛赫
#國際貨幣基金亞太部
威克瑞米辛赫
燃料短缺 斯里蘭卡去年經濟創紀錄萎縮7.8%中國承諾支持債務重整 斯里蘭卡申請IMF救援有望
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