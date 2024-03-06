宣告破產快滿兩年 斯里蘭卡尋求暫停償債到2028年

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（中央社可倫坡6日綜合外電報導）斯里蘭卡總統威克瑞米辛赫今天說，他正尋求暫停償還外債至2028年。這個島國兩年前在前所未有的經濟危機期間出現政府違約。

法新社報導，斯里蘭卡外匯存底幾乎用光，導致數個月的食品和燃料短缺以及街頭抗議，迫使威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）的前任在2022年下台。

斯里蘭卡隨後加入國際貨幣基金（IMF）的紓困計畫，並自當年4月政府違約以來，持續努力修復公共財政。

威克瑞米辛赫說，仍在與雙邊和私人債權人談判，以重組數以十億計美元的貸款和債券。

威克瑞米辛赫在國會對議員表示：「我們打算爭取暫時減免債務，在2027年12月底之前不必償還。」

根據中央銀行數據，截至2023年9月底，斯里蘭卡的外債為526.5億美元。

為了維持國際貨幣基金的紓困計畫，斯里蘭卡必須在今年6月國際貨幣基金對其經濟進行下一次審查之前，與外國債權人（包括雙邊和私人債券持有人）達成一項明確的協議。

在可倫坡與北京達成「原則性」的債務協議後，國際貨幣基金去年12月發放第二筆3.37億美元的紓困貸款。

中國是斯里蘭卡最大的單一雙邊貸款債權國，約占斯里蘭卡外債總額的10%。

可倫坡和北京都沒有透露這項債務協議的細節，但國際貨幣基金說，這足以確保斯里蘭卡債務的持續性。

但國際貨幣基金說，希望在下次審查之前，兩國之間的「原則性」協議獲得確認。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1130306