斯里蘭卡批准阿達尼投資 破產以來首宗重大外資

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（中央社可倫坡23日綜合外電報導）斯里蘭卡今天宣布批准印度阿達尼集團一項規模4億4200萬美元的風力發電計畫。這是斯里蘭卡自宣告破產以來，首宗重大外國投資計畫。

法新社報導，斯里蘭卡投資委員會表示，阿達尼綠能（Adani Green Energy）將在斯里蘭卡北方設置兩處風電場。阿達尼綠能是印度詐欺醜聞纏身的阿達尼集團旗下公司。

斯里蘭卡投資委員會在聲明稿中表示，這項投資計畫總金額達4億4200萬美元，兩座風電場將在2025年以前供電國內的電網。

阿達尼集團曾於2021年拿下可倫坡一項規模7億美元的戰略港口計畫，這普遍被認為是斯里蘭卡為了化解中國區域影響力日增的疑慮。印度政府當時提議由阿達尼集團承包。

阿達尼目前正在可倫坡港口的中資碼頭隔壁興建一座長1.4公里，深20公尺的碼頭。可倫坡港口是杜拜到新加坡間唯一的深水港。

斯里蘭卡能源部長魏傑塞克拉（Kanchana Wijesekera）說，他昨天在可倫坡會見阿達尼集團官員，敲定這項風電場計畫。

「我們預期電廠將在2024年12月前投入使用。」

美國一家投資機構1月指控印度富豪阿達尼（Gautam Adani）旗下的公司會計詐欺後，阿達尼集團股價隨之暴跌，集團總市值失血約1200億美元。阿達尼已經否認這些指控。

2019年一家中資公司取得亞洲開發銀行資助的一項規模1200萬美元計畫，在印度和斯里蘭卡之間的巴克海峽（Palk Strait）興建3座風電場。這項計畫最後在印度當局的反對下取消。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1120223